Vsy Biotechnology Tübitak ile Yeni Projeye Başlıyor

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Birinci Faz Çağrısı kapsamında, VSY Biotechnology tarafından başvurusu gerçekleştirilen yeni göz içi lens geliştirme ve üretimi projesi, TÜBİTAK tarafından onaylandı.

VSY Biotechnology açıklamasına göre, SAYEM Birinci Faz Çağrısı kapsamında, yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesi amacıyla oluşturularak TÜBİTAK'a başvurusu yapılan projeler arasından VSY Biotechnology'nin "Ön Yüklü Enjektör Sistemi ile Entegre, Yeni Nesil Yüksek Stabilizasyona Sahip Sinüzodial Optik Tasarımlı Hidrofobik Göz İçi Lensi Geliştirilmesi ve Üretimi" çalışması onaylandı.

Proje kapsamında, ön yüklü kullanıma hazır enjektör sistemi ile entegre, yüksek stabilizasyona sahip sinuzoidal optik tasarımlı hidrofobik göz içi lensinin ticari olarak üretilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması planlanıyor.



Prototip çalışmaları tamamlanmış olan ürünün temelini; teknoloji hazırlık seviyesi 5 olan yeni nesil hidrofobik lens formülasyonu, patent başvuruları yapılmış optik tasarımı ve ön yüklü enjektör sistemi oluşturuyor. Hedeflenen ürün, temel eczacılık ürünleri kategorisinde yer alan bir biyouyumlu malzemeden yapılacak.



SAYEM cari açığın azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, SAYEM Programı'nın birinci fazında, teknoloji seviyesi yüksek ürün tanımlanmasına sahip olan ürünün geliştirilebilmesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, yenilik ağının yönetim modelinin oluşturulması, projenin risk analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının bir protokol altında toplanması hedefleniyor.



Faz sonunda ise İkinci fazda sunulacak projelerin içeriğinin ve kapsamının planlanarak yol haritasına eklenmesi öngörülüyor.



VSY Biotechnology'nin proje ortakları arasında, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi yer alıyor.



SAYEM, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA