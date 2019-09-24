VSY Biotechnology "Oftalmoloji'nin Yıldızları"nı belirledi

24.09.2019 13:56

VSY Biotechnology, "Oftalmoloji'nin Yıldızları Ödül Töreni"nde oftalmoloji alanında öne çıkan araştırmacılara ödül verdi.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, şirket, dünya oftalmologlarının buluşma noktası olan Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Derneği Kongresi'nde (ESCRS 2019) standı, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle öne çıktı.

ESCRS Kongresi kapsamında geleneksel olarak "Oftalmoloji'nin Yıldızları Ödül Töreni"ni düzenleyen VSY Biotechnology, 14-18 Eylül'de Paris'te "Oftalmolojinin Yıldızları Ödülü"nü sahiplerine teslim etti.

Dünyanın önde gelen oftalmologlarından Dr. Roberto Bellucci, Dr. Johan Blanckaert, Prof.Dr. Marko Hawlina ve Prof. Dr. Sabong Srivannaboon'ın yer aldığı jüri tarafından oftalmoloji dergilerinde bilimsel makale yayımlayan ve ödül için başvuruda bulunan göz hekimleri arasından "Oftalmoloji'nin Yıldızları" belirlendi. Bu yıl, Ocak 2018'den itibaren yayınlanan makaleler üzerinden yarışma jürisi finale kalan göz hekimlerini açıkladı.

Tayland'dan Medical Staff Association Yönetim Kurulu Başkanı ve Chulabhorn Royal Academi'nin Oftalmoloji Bölüm Direktörü Dr. Pornpattana Vichitvejpaisal, Birleşik Krallık'tan Royal Liverpool University Hastanesi'nden Direktör Dr. Vito Romano ve Güney Kore'den Catholic Üniversitesi Oftamoloji-Görsel Bilimler Departmanı'ndan Prof. Dr. Choun-Ki Joo finale kalarak ödül alan isimler oldu.



Uydu sempozyumuna dünyanın önemli Oftalmologları katıldı

VSY Biotechnology, "Dünyanın ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensi AcrivaUD Trinova" konulu uydu sempozyumunu ESCRS Kongresi sırasında, 14 Eylül'de gerçekleştirdi. Dr. Johan Blanckaert'in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; İspanya'dan Dr. Javier Mendicute del Barrio, Japonya'dan Dr. Minoru Tomita, Almanya'dan Dr. Florian Kretz, Belçika'dan Dr. Erik Mertens aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen oftalmologları konuşmacı olarak yer aldı.

VSY Biotechnology standı, dünyanın çeşitli ülkelerinden önde gelen hekimlerin konuşmalarına sahne oldu. Kongre boyunca hekimler, AcrivaUD Trinova ile deneyimlerini paylaşarak oftalmologların merak ettikleri konulardaki soruları cevapladı. İtalya'dan Dr. Andrea Bedei, Isviçre'den Dr. Jerome Bovet, Polonya'dan Dr. Ewa Mrukwa Kominek, Yunanistan'dan Dr. Georgios Kontadakis, İtalya'dan Dr. Alberto Bellone, Rusya'dan Dr. Tatiana Shilova, Güney Afrika'dan Dr. Robert Daniel ve Türkiye'den Dr. Başak Bostancı Ceran stant konuşmaları programında yer aldı.

VSY Biotechnology ayrıca Paris'te distribütörleriyle de buluşarak dünya pazarlarını değerlendirdi. Distribütörlerinden aldığı bildirimler, şirketin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.

Kaynak: AA