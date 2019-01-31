Vsy Biotechnology'nin Çalışması Uluslararası Bilimsel Dergide

VSY Biotechnology bünyesinde viskoelastik ve polimerik göz içi lens konularında yeni projeler geliştiren, aynı zamanda VSY Biotechnology adına bilimsel makaleler ve patentler üzerine çalışmalar yapan Faruk Oytun'un, esnek ısıtıcılar üzerine gerçekleştirdiği bilimsel çalışması sonuçlandı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology bünyesinde Ar-Ge Formülasyon Uzmanı olarak görev alan Faruk Oytun'un, Onur Alptürk ve Fevzihan Başarır ile gerçekleştirdiği bilimsel çalışma, uluslararası bilimsel dergi olan Materials Research Bulletin'de yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, VSY Biotechnology Ar-Ge Merkezini, bilim çalışmalarının yapıldığı ve yayınların ortaya konulduğu üniversite gibi gördüklerini belirterek, "Faruk Oytun'u çalışmasından dolayı kutluyoruz. Bu ve benzer uluslararası çalışmaların tüm Ar-Ge merkezlerine örnek teşkil etmesini dileriz." ifadesini kullandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2244 Sanayi Doktora Programı'nda da VSY Biotechnology olarak yer aldıklarını bildiren Varlıbaş, VSY Biotechnology'nin, misyonu gereği, nitelikli iş gücünün oluşması için çalışmalar yaptığını, Sanayi-Doktora Programı kapsamında üniversitelerin doktora öğrencilerine burs verdiklerini ve mezuniyetleri sonrasında da bu öğrencilere istihdam sağladıklarını kaydetti.

"Hedefimiz, VSY'nin inovatif ürünleri ortaya çıkarmasına katkı sağlamak"

Ar-Ge Formülasyon Uzmanı Faruk Oytun da hedeflerinin, Ar-Ge merkezi kimliğine yakışır bir şekilde VSY Biotechnology'nin inovatif ürünleri ortaya çıkarmasına katkı sağlamak ve akademik çalışmalarla da bu ürünleri desteklemek olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Esnek, şeffaf, ince film ısıtıcılar; yüksek teknolojisiyle dikkat çeken güneş panellerinde, buz ve buğu giderici sistemlerde, dokunmatik ekran teknolojilerinde, giyilebilir elektronik cihazlarda, sensörler ve uzay teknolojilerinde kullanılan önemli materyallerdir. Şeffaf ısıtıcılar, bir yüzeyden güneş ışığının geçmesine izin verirken, bu yüzeyde elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürürler. Günümüzde en çok şeffaf iletken malzeme olarak indiyum kalay oksit (ITO) kullanılmaktadır. Fakat ITO kaynaklarının azalması, giderek artan maliyetleri ve esnek uygulamalarda kullanılamaması alternatif malzeme arayışına sebep olmuştur. Yüksek elektriksel iletkenlik ve optik geçirgenliğe sahip olan gümüş nanoteller, şeffaf, ince film ısıtıcılarda kullanım için yüksek bir potansiyele sahiptir.

Bilimsel çalışmamda esnek, şeffaf, ince film ısıtıcılar; yeni bir metot ile nano boyuttaki gümüş tellerin kimyasal olarak fonksiyonlandırılmasıyla esnek polimer üzerine katman katman kaplanması sonucu elde edilmiştir. Gümüş nano kaplamaların ısıl performansı ve optoelektronik özellikleri birlikte incelenmiştir. Elde edilen esnek ısıtıcıların yüksek optik geçirgenlikle birlikte yüksek ısıl performans göstererek yüksek optoelektronik, mekanik esneklik ve yüksek termal özellik gerektiren uygulamalarda kullanılabileceği gösterilmiş oldu."

Kaynak: AA