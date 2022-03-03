VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Sonuçları - Haberler

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VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Sonuçları

EsporGazetesi.com - Gamegar
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VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Sonuçları

VRL Türkiye: Birlik liginin üçüncü haftası tamamlandı. Maçlar ve güncel puan durumu haberimizde!

VRL Türkiye: Birlik x Coca-Cola'nın lig aşamasının son haftasına girerken, tamamlanan üçüncü hafta maçlarının ardından Futbolist, Fire Flux Esports ve Surreal Esports playofflara yükselmeyi garantileyen ilk takımlar oldu. Bu hafta da galibiyet yüzü göremeyen Galakticos'un playoff şansı kalmazken, ligin orta sıraları ve liderlik yarışı son haftaya taşındı. Önümüzdeki hafta oynanacak dört maç ile lig aşaması son bulacak.

28 Şubat 2022, 17: 30
Team Lixa

02

Surreal Esports28 Şubat 2022, 20: 00		Galatasaray Espor

02

Futbolist1 Mart 2022, 17: 30		Thunderbolts Gaming

12

Fire Flux Esports1 Mart 2022, 20: 00		 Futbolist

21

Fenerbahçe Espor2 Mart 2022, 17: 30		Fire Flux Esports

20

Fenerbahçe Espor2 Mart 2022, 20: 00		Thunderbolts Gaming

20

Galakticos3 Mart 2022, 17: 30		Team Lixa

02

Galatasaray Espor3 Mart 2022, 20: 00		Surreal Esports

20

Galakticos
Haftanın Sonuçları

VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Maçları

Team Lixa - Surreal Esports

Ligin üçüncü haftasının ilk karşılaşmasında, üçüncü haftaya ikinci sırada giren ve liderliğin en iddalı adaylarından Surreal Esports ve playoff iddiasını sürdüren Team Lixa karşı karşıya geldi. Team Lixa, Icebox haritasını seçerken Surreal Esport da Ascent haritasını seçti ve Bind haritası karar haritası olarak sona kaldı. Surreal Esports hem kendi seçimi olan haritada hem de rakibinin seçtiği haritada, seriyi domine edecek bir oyun sergiledi. Icebox haritasını 13-3, Ascent'i ise 13-6 kazanan Surreal Esports, seriyi 2-0'la geçti.

İstatistikler

Team Lixa

ACSK/ D/ A

Bia

28634/ 26/ 4

farewell

19821/ 32/ 16

TheNightChe

17218/ 31/ 8

logicman

12915/ 32/ 8

TheCady

12314/ 32/ 4

Surreal Esports

ACSK/ D/ A

Masic

33241/ 19/ 13

Alfajer

26635/ 19/ 7

Jlerst

24732/ 21/ 20

jeyj7y

19421/ 21/ 29

RieNs

18523/ 22/ 13

Galatasaray Espor - Futbolist

Pazartesi gününün ikinci karşılaşmasında liderliğin bir diğer güçlü adayı Futbolist, Galatasaray Espor karşısına çıktı. Galatasaray Espor, Bind haritasını seçerken Futbolist, Icebox haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Tıpki ilk maçta olduğu gibi pazartesi gününün ikinci maçında da tek taraflı baskın bir oyun izledik. Rakibine fırsat tanımayan Futbolist, Bind haritasını 13-6, Icebox haritasını da 13-4 kazanarak seriyi 2-0'la kapattı.

İstatistikler

Galatasaray Espor

ACSK/ D/ A

froz

22328/ 26/ 3

Touven

21726/ 29/ 4

Docent

16921/ 27/ 5

gosaydam

11712/ 25/ 11

Iroh

10311/ 30/ 9

Futbolist

ACSK/ D/ A

p0wa77

27535/ 19/ 12

qw1

23529/ 23/ 11

MOJJ

21828/ 18/ 10

MrFalin

19225/ 20/ 9

qRaxs

14920/ 18/ 12

Thunderbolts Gaming - Fire Flux Esports

Salı gününün ilk karşılaşmasında Thunderbolts Gaming ve Fire Flux Esports karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Fracture haritasını seçerken Fire Flux Esports ise Split'i seçti ve karar haritası olarak da Breeze haritası sona kaldı. Thunderbolts Gaming, kendi seçimi olan Fracture'da 13-4 farklı skorla galip geldi. Seride 1-0 öne geçen Thunderbolts Gaming, ilk haritadaki oyununu sonraki haritaları taşıyamadı. Split ve Breeze haritalarından 13-6'lık skorla galip ayrılan Fire Flux Esports, seriyi 2-1 kazandı.

İstatistikler

Thunderbolts Gaming

ACSK/ D/ A

VPNCNP

25649/ 37/ 12

AtaKaptan

24848/ 37/ 27

DubzWoW

20035/ 42/ 15

corr0

12527/ 40/ 11

re1sxd

11721/ 45/ 11

Fire Flux Esports

ACSK/ D/ A

sociablEEE

24749/ 37/ 7

sterben

20541/ 36/ 12

JN3v1cEEE

19637/ 35/ 9

SouhcNi

19334/ 38/ 21

lauress

19040/ 34/ 10

Futbolist - Fenerbahçe Espor

Salı gününün ilk karşılaşmasında haftaya Galatasaray Espor galibiyeti ile başlayan Futbolist, geçtiğimiz hafta kritik maçlara çıkan ve ikide iki yapan Fenerbahçe Espor karşısına çıktı. Futbolist, Icebox haritasını seçerken Fenerbahçe Espor, Bind haritasını seçti ve Breeze haritası da sona kaldı. Bu heyecan dolu karşılaşmada her takım da kendi seçtiği haritadan galip ayrılsa da iki haritada da muazzam bir müceadele yaşandı ve uzatmalara gitti. Icebox'ı uzatmalarda 14-12 Futbolist kazanırken Bind'ı da yine uzatmalarda 16-14 Fenerbahçe Espor kazandı. Bu heyecan dolu karşılaşmanın üçüncü ve son haritası olan Breeze'de ise Fenerbahçe Espor geçirdiği iki haritadan uzak bir performans sergileyince Futbolist haritayı 13-6 rahat geçti. Haftayı iki galibiyetle kapatan Futbolist, playofflara yükselmeyi garantiledi.

İstatistikler

Futbolist

ACSK/ D/ A

qw1

24567/ 51/ 12

MrFaliN

23457/ 51/ 29

MOJJ

23462/ 48/ 22

qRaxs

21056/ 53/ 20

p0wa77

17349/ 50/ 16

Fenerbahçe Espor

ACSK/ D/ A

Theia

23123/ 20/ 4

Elite

22261/ 61/ 18

Burzzy

22253/ 60/ 26

Mykoz

21855/ 59/ 17

SoyeR

19532/ 36/ 5

Shalz

14029/ 55/ 34

Fire Flux Esports - Fenerbahçe Espor

Çarşamba gününün ilk karşılaşmasında Fire Flux Esports ve Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi. Fire Flux Esports, Split haritasını seçerken Fenerbahçe Espor, Fracture haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Son maçlarında performansı ile göz dolduran Fenerbahçe Espor, Fire Flux Esports karşısında adeta eridi. Split haritasını 13-8, Fracture'ı ise 13-3 kazanan Fire Flux Esports, haftayı iki galibiyetle kapatarak playofflara yükselmeyi garantiledi.

İstatistikler

Fire Flux Esports

ACSK/ D/ A

lauress

28841/ 23/ 12

sociablEEE

26732/ 30/ 8

SouhcNi

24535/ 23/ 4

sterben

20129/ 24/ 13

JNEv1cEEE

15418/ 24/ 10

Fenerbahçe Espor

ACSK/ D/ A

SoyeR

23017/ 16/ 2

Mykoz

22227/ 30/ 8

Shalz

22212/ 13/ 0

Burzzy

21928/ 33/ 7

Elite

17323/ 30/ 7

Theia

14617/ 33/ 3

Thunderbolts Gaming - Galakticos

Çarşamba gününün ikinci karşılaşmasında playoff iddiası riske giren iki takım; Thunderbolts Gaming ve Galakticos karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Icebox'ı seçerken Galakticos ise Split'i seçti ve Bind haritası karar haritası olarak belirlendi. Her iki haritada da üstün oyunuyla seriyi domine eden Thunderbolts Gaming, Icebox'ı 13-6, Split'i de 13-2 kazanarak seriyi 2-0'la geçti. Toplamda beş mağlubiyete ulaşan Galakticos'un playofflara yükselme şansı kalmazken Thunderbolts Gaming'in durumu son haftaya kaldı.

İstatistikler

Thunderbolts Gaming

ACSK/ D/ A

VPNCNP

28237/ 19/ 12

AtaKaptan

27830/ 21/ 32

re1sxd

24131/ 18/ 14

DubzWoW

23727/ 22/ 12

corr0

17723/ 20/ 13

Galakticos

ACSK/ D/ A

DeadInk

28433/ 29/ 6

sturNNcya

19923/ 29/ 5

hatex

15716/ 30/ 13

SasuKe

15619/ 29/ 7

m1tez

1069/ 31/ 12

Team Lixa - Galatasaray Espor

Haftanın son gününün ilk karşılaşmasında ligin orta sıralarında playoff mücadelesi veren Team Lixa ve Galatasaray Espor karşı karşıya geldi. Team Lixa, Haven haritasını seçerken Galatasaray Espor, Breeze haritasını seçti ve Bind haritası sona kaldı. Kıran kırana geçen bir serinin ardından Haven'ı 15-13, Breeze'i de 13-8 kazanan sarı kırmızılı ekip, seriyi 2-0 kapattı.

İstatistikler

Team Lixa

ACSK/ D/ A

TheCady

26244/ 43/ 5

farewell

19633/ 37/ 11

logicman

19331/ 36/ 16

Bia

18933/ 35/ 4

TheNightChe

17332/ 36/ 8

Galatasaray Espor

ACSK/ D/ A

Touven

25444/ 31/ 16

Docent

24542/ 36/ 13

froz

23540/ 37/ 16

gosaydam

18433/ 36/ 14

Iroh

16328/ 33/ 5

Surreal Esports - Galakticos

Haftanın son karşılaşmasında Surreal Esports ve Galakticos karşı karşıya geldi. Surreal Esports, Bind haritasını seçerken Galakticos, Split haritasını seçti ve Ascent haritası karar haritası olarak belirlendi. Liderlik yarışının en güçlü adaylarından Surreal Esports, Bind'ı 13-6, Split'i de 13-10 kazandı ve seriyi 2-0 noktaladı. Surreal Esports, ligin bitimine bir hafta playofflara yükselmeyi garantileyen bir diğer takım oldu.

İstatistikler

Surreal Esports

ACSK/ D/ A

Masic

31643/ 24/ 7

Alfajer

24335/ 20/ 23

RieNs

20833/ 24/ 7

Jlerst

17528/ 20/ 20

jeyj7y

15223/ 27/ 13

Galakticos

ACSK/ D/ A

DeadInk

25036/ 32/ 7

hatex

16926/ 33/ 9

SasuKe

15521/ 32/ 7

m1tez

14118/ 33/ 8

sturNNcya

12414/ 32/ 8

Puan Durumu

GMH+/H-T+/T-1

Fire Flux Esports		5111/3172/1102

Surreal Esports		5111/3171/1383

Futbolist		5110/4163/1254

Galatasaray Espor		336/8151/1725

Thunderbolts Gaming		246/9146/1566

Fenerbahçe Espor		245/8134/1527

Team Lixa		244/9120/1528

Galakticos		063/12137/189

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Fire Flux Esports, Fenerbahçe, Futbolist, Türkiye, Gamegar,, Haberler

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