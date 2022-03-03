VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Sonuçları
- Güncelleme:
VRL Türkiye: Birlik liginin üçüncü haftası tamamlandı. Maçlar ve güncel puan durumu haberimizde!
VRL Türkiye: Birlik x Coca-Cola'nın lig aşamasının son haftasına girerken, tamamlanan üçüncü hafta maçlarının ardından Futbolist, Fire Flux Esports ve Surreal Esports playofflara yükselmeyi garantileyen ilk takımlar oldu. Bu hafta da galibiyet yüzü göremeyen Galakticos'un playoff şansı kalmazken, ligin orta sıraları ve liderlik yarışı son haftaya taşındı. Önümüzdeki hafta oynanacak dört maç ile lig aşaması son bulacak.
Surreal Esports28 Şubat 2022, 20: 00 Futbolist1 Mart 2022, 17: 30 Fire Flux Esports1 Mart 2022, 20: 00 Fenerbahçe Espor2 Mart 2022, 17: 30 Fenerbahçe Espor2 Mart 2022, 20: 00 Galakticos3 Mart 2022, 17: 30 Galatasaray Espor3 Mart 2022, 20: 00 Galakticos VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Maçları Team Lixa - Surreal Esports Ligin üçüncü haftasının ilk karşılaşmasında, üçüncü haftaya ikinci sırada giren ve liderliğin en iddalı adaylarından Surreal Esports ve playoff iddiasını sürdüren Team Lixa karşı karşıya geldi. Team Lixa, Icebox haritasını seçerken Surreal Esport da Ascent haritasını seçti ve Bind haritası karar haritası olarak sona kaldı. Surreal Esports hem kendi seçimi olan haritada hem de rakibinin seçtiği haritada, seriyi domine edecek bir oyun sergiledi. Icebox haritasını 13-3, Ascent'i ise 13-6 kazanan Surreal Esports, seriyi 2-0'la geçti. İstatistikler Team Lixa Bia farewell TheNightChe logicman TheCady Surreal Esports Masic Alfajer Jlerst jeyj7y RieNs Galatasaray Espor - Futbolist Pazartesi gününün ikinci karşılaşmasında liderliğin bir diğer güçlü adayı Futbolist, Galatasaray Espor karşısına çıktı. Galatasaray Espor, Bind haritasını seçerken Futbolist, Icebox haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Tıpki ilk maçta olduğu gibi pazartesi gününün ikinci maçında da tek taraflı baskın bir oyun izledik. Rakibine fırsat tanımayan Futbolist, Bind haritasını 13-6, Icebox haritasını da 13-4 kazanarak seriyi 2-0'la kapattı. İstatistikler Galatasaray Espor froz Touven Docent gosaydam Iroh Futbolist p0wa77 qw1 MOJJ MrFalin qRaxs Thunderbolts Gaming - Fire Flux Esports Salı gününün ilk karşılaşmasında Thunderbolts Gaming ve Fire Flux Esports karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Fracture haritasını seçerken Fire Flux Esports ise Split'i seçti ve karar haritası olarak da Breeze haritası sona kaldı. Thunderbolts Gaming, kendi seçimi olan Fracture'da 13-4 farklı skorla galip geldi. Seride 1-0 öne geçen Thunderbolts Gaming, ilk haritadaki oyununu sonraki haritaları taşıyamadı. Split ve Breeze haritalarından 13-6'lık skorla galip ayrılan Fire Flux Esports, seriyi 2-1 kazandı. İstatistikler Thunderbolts Gaming VPNCNP AtaKaptan DubzWoW corr0 re1sxd Fire Flux Esports sociablEEE sterben JN3v1cEEE SouhcNi lauress Futbolist - Fenerbahçe Espor Salı gününün ilk karşılaşmasında haftaya Galatasaray Espor galibiyeti ile başlayan Futbolist, geçtiğimiz hafta kritik maçlara çıkan ve ikide iki yapan Fenerbahçe Espor karşısına çıktı. Futbolist, Icebox haritasını seçerken Fenerbahçe Espor, Bind haritasını seçti ve Breeze haritası da sona kaldı. Bu heyecan dolu karşılaşmada her takım da kendi seçtiği haritadan galip ayrılsa da iki haritada da muazzam bir müceadele yaşandı ve uzatmalara gitti. Icebox'ı uzatmalarda 14-12 Futbolist kazanırken Bind'ı da yine uzatmalarda 16-14 Fenerbahçe Espor kazandı. Bu heyecan dolu karşılaşmanın üçüncü ve son haritası olan Breeze'de ise Fenerbahçe Espor geçirdiği iki haritadan uzak bir performans sergileyince Futbolist haritayı 13-6 rahat geçti. Haftayı iki galibiyetle kapatan Futbolist, playofflara yükselmeyi garantiledi. İstatistikler Futbolist qw1 MrFaliN MOJJ qRaxs p0wa77 Fenerbahçe Espor Theia Elite Burzzy Mykoz SoyeR Shalz Fire Flux Esports - Fenerbahçe Espor Çarşamba gününün ilk karşılaşmasında Fire Flux Esports ve Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi. Fire Flux Esports, Split haritasını seçerken Fenerbahçe Espor, Fracture haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Son maçlarında performansı ile göz dolduran Fenerbahçe Espor, Fire Flux Esports karşısında adeta eridi. Split haritasını 13-8, Fracture'ı ise 13-3 kazanan Fire Flux Esports, haftayı iki galibiyetle kapatarak playofflara yükselmeyi garantiledi. İstatistikler Fire Flux Esports lauress sociablEEE SouhcNi sterben JNEv1cEEE Fenerbahçe Espor SoyeR Mykoz Shalz Burzzy Elite Theia Thunderbolts Gaming - Galakticos Çarşamba gününün ikinci karşılaşmasında playoff iddiası riske giren iki takım; Thunderbolts Gaming ve Galakticos karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Icebox'ı seçerken Galakticos ise Split'i seçti ve Bind haritası karar haritası olarak belirlendi. Her iki haritada da üstün oyunuyla seriyi domine eden Thunderbolts Gaming, Icebox'ı 13-6, Split'i de 13-2 kazanarak seriyi 2-0'la geçti. Toplamda beş mağlubiyete ulaşan Galakticos'un playofflara yükselme şansı kalmazken Thunderbolts Gaming'in durumu son haftaya kaldı. İstatistikler Thunderbolts Gaming VPNCNP AtaKaptan re1sxd DubzWoW corr0 Galakticos DeadInk sturNNcya hatex SasuKe m1tez Team Lixa - Galatasaray Espor Haftanın son gününün ilk karşılaşmasında ligin orta sıralarında playoff mücadelesi veren Team Lixa ve Galatasaray Espor karşı karşıya geldi. Team Lixa, Haven haritasını seçerken Galatasaray Espor, Breeze haritasını seçti ve Bind haritası sona kaldı. Kıran kırana geçen bir serinin ardından Haven'ı 15-13, Breeze'i de 13-8 kazanan sarı kırmızılı ekip, seriyi 2-0 kapattı. İstatistikler Team Lixa TheCady farewell logicman Bia TheNightChe Galatasaray Espor Touven Docent froz gosaydam Iroh Surreal Esports - Galakticos Haftanın son karşılaşmasında Surreal Esports ve Galakticos karşı karşıya geldi. Surreal Esports, Bind haritasını seçerken Galakticos, Split haritasını seçti ve Ascent haritası karar haritası olarak belirlendi. Liderlik yarışının en güçlü adaylarından Surreal Esports, Bind'ı 13-6, Split'i de 13-10 kazandı ve seriyi 2-0 noktaladı. Surreal Esports, ligin bitimine bir hafta playofflara yükselmeyi garantileyen bir diğer takım oldu. İstatistikler Surreal Esports Masic Alfajer RieNs Jlerst jeyj7y Galakticos DeadInk hatex SasuKe m1tez sturNNcya Puan Durumu Fire Flux Esports Surreal Esports Futbolist Galatasaray Espor Thunderbolts Gaming Fenerbahçe Espor Team Lixa Galakticos
28 Şubat 2022, 17: 30
Team Lixa 0 – 2 Galatasaray Espor 0 – 2 Thunderbolts Gaming 1 – 2 Futbolist 2 – 1 Fire Flux Esports 2 – 0 Thunderbolts Gaming 2 – 0 Team Lixa 0 – 2 Surreal Esports 2 – 0 ACS K/ D/ A 286 34/ 26/ 4 198 21/ 32/ 16 172 18/ 31/ 8 129 15/ 32/ 8 123 14/ 32/ 4 ACS K/ D/ A 332 41/ 19/ 13 266 35/ 19/ 7 247 32/ 21/ 20 194 21/ 21/ 29 185 23/ 22/ 13 ACS K/ D/ A 223 28/ 26/ 3 217 26/ 29/ 4 169 21/ 27/ 5 117 12/ 25/ 11 103 11/ 30/ 9 ACS K/ D/ A 275 35/ 19/ 12 235 29/ 23/ 11 218 28/ 18/ 10 192 25/ 20/ 9 149 20/ 18/ 12 ACS K/ D/ A 256 49/ 37/ 12 248 48/ 37/ 27 200 35/ 42/ 15 125 27/ 40/ 11 117 21/ 45/ 11 ACS K/ D/ A 247 49/ 37/ 7 205 41/ 36/ 12 196 37/ 35/ 9 193 34/ 38/ 21 190 40/ 34/ 10 ACS K/ D/ A 245 67/ 51/ 12 234 57/ 51/ 29 234 62/ 48/ 22 210 56/ 53/ 20 173 49/ 50/ 16 ACS K/ D/ A 231 23/ 20/ 4 222 61/ 61/ 18 222 53/ 60/ 26 218 55/ 59/ 17 195 32/ 36/ 5 140 29/ 55/ 34 ACS K/ D/ A 288 41/ 23/ 12 267 32/ 30/ 8 245 35/ 23/ 4 201 29/ 24/ 13 154 18/ 24/ 10 ACS K/ D/ A 230 17/ 16/ 2 222 27/ 30/ 8 222 12/ 13/ 0 219 28/ 33/ 7 173 23/ 30/ 7 146 17/ 33/ 3 ACS K/ D/ A 282 37/ 19/ 12 278 30/ 21/ 32 241 31/ 18/ 14 237 27/ 22/ 12 177 23/ 20/ 13 ACS K/ D/ A 284 33/ 29/ 6 199 23/ 29/ 5 157 16/ 30/ 13 156 19/ 29/ 7 106 9/ 31/ 12 ACS K/ D/ A 262 44/ 43/ 5 196 33/ 37/ 11 193 31/ 36/ 16 189 33/ 35/ 4 173 32/ 36/ 8 ACS K/ D/ A 254 44/ 31/ 16 245 42/ 36/ 13 235 40/ 37/ 16 184 33/ 36/ 14 163 28/ 33/ 5 ACS K/ D/ A 316 43/ 24/ 7 243 35/ 20/ 23 208 33/ 24/ 7 175 28/ 20/ 20 152 23/ 27/ 13 ACS K/ D/ A 250 36/ 32/ 7 169 26/ 33/ 9 155 21/ 32/ 7 141 18/ 33/ 8 124 14/ 32/ 8 G M H+/H- T+/T- 1 5 1 11/3 172/110 2 5 1 11/3 171/138 3 5 1 10/4 163/125 4 3 3 6/8 151/172 5 2 4 6/9 146/156 6 2 4 5/8 134/152 7 2 4 4/9 120/152 8 0 6 3/12 137/189
Fire Flux Esports, Fenerbahçe, Futbolist, Türkiye, Gamegar,, Haberler
Surreal Esports28 Şubat 2022, 20: 00
Futbolist1 Mart 2022, 17: 30
Fire Flux Esports1 Mart 2022, 20: 00
Fenerbahçe Espor2 Mart 2022, 17: 30
Fenerbahçe Espor2 Mart 2022, 20: 00
Galakticos3 Mart 2022, 17: 30
Galatasaray Espor3 Mart 2022, 20: 00
Galakticos
VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Maçları
Team Lixa - Surreal Esports
Ligin üçüncü haftasının ilk karşılaşmasında, üçüncü haftaya ikinci sırada giren ve liderliğin en iddalı adaylarından Surreal Esports ve playoff iddiasını sürdüren Team Lixa karşı karşıya geldi. Team Lixa, Icebox haritasını seçerken Surreal Esport da Ascent haritasını seçti ve Bind haritası karar haritası olarak sona kaldı. Surreal Esports hem kendi seçimi olan haritada hem de rakibinin seçtiği haritada, seriyi domine edecek bir oyun sergiledi. Icebox haritasını 13-3, Ascent'i ise 13-6 kazanan Surreal Esports, seriyi 2-0'la geçti.
İstatistikler
Team Lixa
Bia
farewell
TheNightChe
logicman
TheCady
Surreal Esports
Masic
Alfajer
Jlerst
jeyj7y
RieNs
Galatasaray Espor - Futbolist
Pazartesi gününün ikinci karşılaşmasında liderliğin bir diğer güçlü adayı Futbolist, Galatasaray Espor karşısına çıktı. Galatasaray Espor, Bind haritasını seçerken Futbolist, Icebox haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Tıpki ilk maçta olduğu gibi pazartesi gününün ikinci maçında da tek taraflı baskın bir oyun izledik. Rakibine fırsat tanımayan Futbolist, Bind haritasını 13-6, Icebox haritasını da 13-4 kazanarak seriyi 2-0'la kapattı.
İstatistikler
Galatasaray Espor
froz
Touven
Docent
gosaydam
Iroh
Futbolist
p0wa77
qw1
MOJJ
MrFalin
qRaxs
Thunderbolts Gaming - Fire Flux Esports
Salı gününün ilk karşılaşmasında Thunderbolts Gaming ve Fire Flux Esports karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Fracture haritasını seçerken Fire Flux Esports ise Split'i seçti ve karar haritası olarak da Breeze haritası sona kaldı. Thunderbolts Gaming, kendi seçimi olan Fracture'da 13-4 farklı skorla galip geldi. Seride 1-0 öne geçen Thunderbolts Gaming, ilk haritadaki oyununu sonraki haritaları taşıyamadı. Split ve Breeze haritalarından 13-6'lık skorla galip ayrılan Fire Flux Esports, seriyi 2-1 kazandı.
İstatistikler
Thunderbolts Gaming
VPNCNP
AtaKaptan
DubzWoW
corr0
re1sxd
Fire Flux Esports
sociablEEE
sterben
JN3v1cEEE
SouhcNi
lauress
Futbolist - Fenerbahçe Espor
Salı gününün ilk karşılaşmasında haftaya Galatasaray Espor galibiyeti ile başlayan Futbolist, geçtiğimiz hafta kritik maçlara çıkan ve ikide iki yapan Fenerbahçe Espor karşısına çıktı. Futbolist, Icebox haritasını seçerken Fenerbahçe Espor, Bind haritasını seçti ve Breeze haritası da sona kaldı. Bu heyecan dolu karşılaşmada her takım da kendi seçtiği haritadan galip ayrılsa da iki haritada da muazzam bir müceadele yaşandı ve uzatmalara gitti. Icebox'ı uzatmalarda 14-12 Futbolist kazanırken Bind'ı da yine uzatmalarda 16-14 Fenerbahçe Espor kazandı. Bu heyecan dolu karşılaşmanın üçüncü ve son haritası olan Breeze'de ise Fenerbahçe Espor geçirdiği iki haritadan uzak bir performans sergileyince Futbolist haritayı 13-6 rahat geçti. Haftayı iki galibiyetle kapatan Futbolist, playofflara yükselmeyi garantiledi.
İstatistikler
Futbolist
qw1
MrFaliN
MOJJ
qRaxs
p0wa77
Fenerbahçe Espor
Theia
Elite
Burzzy
Mykoz
SoyeR
Shalz
Fire Flux Esports - Fenerbahçe Espor
Çarşamba gününün ilk karşılaşmasında Fire Flux Esports ve Fenerbahçe Espor karşı karşıya geldi. Fire Flux Esports, Split haritasını seçerken Fenerbahçe Espor, Fracture haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Son maçlarında performansı ile göz dolduran Fenerbahçe Espor, Fire Flux Esports karşısında adeta eridi. Split haritasını 13-8, Fracture'ı ise 13-3 kazanan Fire Flux Esports, haftayı iki galibiyetle kapatarak playofflara yükselmeyi garantiledi.
İstatistikler
Fire Flux Esports
lauress
sociablEEE
SouhcNi
sterben
JNEv1cEEE
Fenerbahçe Espor
SoyeR
Mykoz
Shalz
Burzzy
Elite
Theia
Thunderbolts Gaming - Galakticos
Çarşamba gününün ikinci karşılaşmasında playoff iddiası riske giren iki takım; Thunderbolts Gaming ve Galakticos karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Icebox'ı seçerken Galakticos ise Split'i seçti ve Bind haritası karar haritası olarak belirlendi. Her iki haritada da üstün oyunuyla seriyi domine eden Thunderbolts Gaming, Icebox'ı 13-6, Split'i de 13-2 kazanarak seriyi 2-0'la geçti. Toplamda beş mağlubiyete ulaşan Galakticos'un playofflara yükselme şansı kalmazken Thunderbolts Gaming'in durumu son haftaya kaldı.
İstatistikler
Thunderbolts Gaming
VPNCNP
AtaKaptan
re1sxd
DubzWoW
corr0
Galakticos
DeadInk
sturNNcya
hatex
SasuKe
m1tez
Team Lixa - Galatasaray Espor
Haftanın son gününün ilk karşılaşmasında ligin orta sıralarında playoff mücadelesi veren Team Lixa ve Galatasaray Espor karşı karşıya geldi. Team Lixa, Haven haritasını seçerken Galatasaray Espor, Breeze haritasını seçti ve Bind haritası sona kaldı. Kıran kırana geçen bir serinin ardından Haven'ı 15-13, Breeze'i de 13-8 kazanan sarı kırmızılı ekip, seriyi 2-0 kapattı.
İstatistikler
Team Lixa
TheCady
farewell
logicman
Bia
TheNightChe
Galatasaray Espor
Touven
Docent
froz
gosaydam
Iroh
Surreal Esports - Galakticos
Haftanın son karşılaşmasında Surreal Esports ve Galakticos karşı karşıya geldi. Surreal Esports, Bind haritasını seçerken Galakticos, Split haritasını seçti ve Ascent haritası karar haritası olarak belirlendi. Liderlik yarışının en güçlü adaylarından Surreal Esports, Bind'ı 13-6, Split'i de 13-10 kazandı ve seriyi 2-0 noktaladı. Surreal Esports, ligin bitimine bir hafta playofflara yükselmeyi garantileyen bir diğer takım oldu.
İstatistikler
Surreal Esports
Masic
Alfajer
RieNs
Jlerst
jeyj7y
Galakticos
DeadInk
hatex
SasuKe
m1tez
sturNNcya
Puan Durumu
Fire Flux Esports
Surreal Esports
Futbolist
Galatasaray Espor
Thunderbolts Gaming
Fenerbahçe Espor
Team Lixa
Galakticos