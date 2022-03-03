VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 3. Hafta Sonuçları

ACS K/ D/ A sociablEEE 247 49/ 37/ 7 sterben 205 41/ 36/ 12 JN3v1cEEE 196 37/ 35/ 9 SouhcNi 193 34/ 38/ 21 lauress 190 40/ 34/ 10

Futbolist - Fenerbahçe Espor

Salı gününün ilk karşılaşmasında haftaya Galatasaray Espor galibiyeti ile başlayan Futbolist, geçtiğimiz hafta kritik maçlara çıkan ve ikide iki yapan Fenerbahçe Espor karşısına çıktı. Futbolist, Icebox haritasını seçerken Fenerbahçe Espor, Bind haritasını seçti ve Breeze haritası da sona kaldı. Bu heyecan dolu karşılaşmada her takım da kendi seçtiği haritadan galip ayrılsa da iki haritada da muazzam bir müceadele yaşandı ve uzatmalara gitti. Icebox'ı uzatmalarda 14-12 Futbolist kazanırken Bind'ı da yine uzatmalarda 16-14 Fenerbahçe Espor kazandı. Bu heyecan dolu karşılaşmanın üçüncü ve son haritası olan Breeze'de ise Fenerbahçe Espor geçirdiği iki haritadan uzak bir performans sergileyince Futbolist haritayı 13-6 rahat geçti. Haftayı iki galibiyetle kapatan Futbolist, playofflara yükselmeyi garantiledi.

İstatistikler

Futbolist