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VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 2. Hafta Sonuçları

EsporGazetesi.com - Gamegar
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VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 2. Hafta Sonuçları

VRL Türkiye: Birlik x Coca-Cola liginde ikin hafta maçları tamamlandı.

2022 VRL Türkiye : Birlik x Coca-Cola'nın ikinci haftası oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı. Fire Flux Esports liderliği Futbolist'ten devralırken, VALORANT'ta ilk kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisi oynandı. Ligde şu an mağlubiyet almayan takım bulunmazken Galakticos ise henüz galibiyetle tanışmadı.

21 Şubat 2022, 17: 30
Thunderbolts Gaming

02

Fenerbahçe Espor21 Şubat 2022, 20: 00		Galakticos

02

Fire Flux Esports22 Şubat 2022, 17: 30		Team Lixa

21

Galakticos22 Şubat 2022, 20: 00		Surreal Esports

20

Galatasaray Espor23 Şubat 2022, 17: 30		Galatasaray E spor

02

Fenerbahçe Espor23 Şubat 2022, 20: 00		 Futbolist

02

Fire Flux Esports24 Şubat 2022, 17: 30		Team Lixa

02

Futbolist24 Şubat 2022, 20: 00		Thunderbolts Gaming

21

Surreal Esports
Haftanın Sonuçları

VRL Türkiye : Birlik – Lig Aşaması | 2. Hafta Maçları

Thunderbolts Gaming - Fenerbahçe Espor

Haftanın ilk karşılaşmasında geçen haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapatan Thunderbolts Gaming ile henüz galibiyeti olmayan Fenerbahçe E spor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe E spor, karşılaşmaya kadrosunda değişiklik yaparak ve altı oyuncu ile çıktı. Thunderbolts Gaming, Split haritasını seçerken Fenerbahçe E spor, Bind hartiasını seçti ve Fracture hartiası da karar hartiası oldu. Sarı lacivertliler önce rakibinin seçimi olan ilk haritayı 13-7, ardından da kendi seçimi olan ikinci haritayı 13-5 kazandı. Seride baskın bir oyun sergileyen Fenerbahçe E spor, 2-0'lık galibiyetle ligdeki ilk zaferini almış oldu.

İstatistikler

Thunderbolts Gaming

ACSK/ D/ A

VPNCNP

25635/ 28/ 7

DubzWoW

22728/ 31/ 10

re1sxd

16619/ 32/ 14

AtaKaptan

13316/ 30/ 14

corr0

9315/ 31/ 11

Fenerbahçe Espor

ACSK/ D/ A

Elite

25633/ 21/ 17

Burzzy

25239/ 23/ 9

Thei4

23730/ 28/ 9

Mykoz

18924/ 24/19

SoyeR

18014/ 9/ 4

Shalz

17612/ 8/ 9

Galakticos - Fire Flux Esports

Pazartesi gününün ikinci karşılaşmasında Galakticos ves Fire Flux Esports karşı karşıya geldi. Galakticos maça yeni transferi ile çıktı. Galakticos, Ascent haritasını seçerken Fire Flux Esports, Split haritasını seçti ve Breeze haritası da karar haritası olarak belirlendi. İki haritada da üstü bir oyunla galibiyete ulan Fire Flux Esports, Split haritasını 13-5, Ascent haritasını da 13-8'lik skorlarla kazandı. Seride 2-0 galip eden Fire Flux Esports ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı.

İstatistikler

Galakticos

ACSK/ D/ A

hatex

20929/ 32/ 8

DeadInk

20928/ 33/ 9

sturNNcya

16322/ 34/ 4

m1tez

16022/ 34/ 6

SasuKe

14119/ 35/ 7

Fire Flux Esports

ACSK/ D/ A

sociablEE

29536/ 30/ 16

sterben

26038/ 20/ 18

JN3v1cEEE

24036/ 27/ 11

SouhcNi

19032/ 21/ 14

lauress

17726/ 22/ 11

Team Lixa - Galakticos

Salı günün ilk karşılaşmasında Team Lixa ve Galakticos karşı karşıya geldi. Team Lixa, Haven haritasını seçerken Galakticos ise Split haritasını seçti ve Bind haritası da karar haritası oldu. Her iki takım da kendi seçtiği haritalardan 13-11'lik skorla galip ayrıldı. Başa baş bir mcüadeleye sahne olan bu serinin son haritası da 13-11'lik skorla bitti ve galibiyete uzanan taraf ise 2-1'lik skorla Team Lixa oldu. Galakticos ekibi bu haftayı da galibiyet alamadan kapattı.

İstatistikler

Team Lixa

ACSK/ D/ A

TheNightChe

23664/ 58/ 10

Badr0lf

22054/ 50/ 35

Bia

20853/ 55/ 13

TheCady

19650/ 50/ 10

farewell

15737/ 53/ 17

Galakticos

ACSK/ D/ A

DeadInk

25061/ 55/ 15

sturNNcya

23056/ 50/ 15

SasuKe

20551/ 52/15

m1tez

19950/ 50/ 24

hatex

18948/ 51/ 20

Surreal Esports - Galatasaray Espor

Salı gününün ikinci karşılaşamsında ise Surreal Esports ve Galatasaray E spor karşı karşıya geldi. Galatasaray E spor, Bind haritasını seçerken Surreal Esports ise seçimini Haven'dan yana kullandı ve Icebox haritası da karar haritası oldu. Surreal Esports, rakibinin seçimi olan Bind haritasında 13-6'lık skorla üstün gelen taraf oldu. Haven haritasında ise Galatasaray E spor, ilk haritaya göre daha iyi oynasa da yeterli olmadı. Yakın bir mücadelenin sonunda ikinci haritayı da 13-11'lik skorla kazanan Surreal Esports, seriden 2-0 galip ayrıldı.

İstatistikler

Surreal Esports

ACSK/ D/ A

Masic

27341/ 27/ 12

RieNs

25836/ 30/ 20

Alfajer

21837/ 28/ 4

Jlerst

18729/ 29/ 16

jeyj7y

14523/ 24/ 26

Galatasaray Espor

ACSK/ D/ A

froz

22630/ 34/ 11

Touven

20830/ 32/ 15

gosaydam

19431/ 35/ 8

Docent

19329/ 34/ 8

Iroh

12518/ 31/ 13

Galatasaray E spor - Fenerbahçe Espor

Tarihi 100 yılı aşkın bir süreye dayanan, Türkiye'nin iki köklü spor kulübünün rekabeti, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, çarşamba gününün ilk karşılaşmasında ilk kez VALORANT'a taşındı. Galatasaray Espor, Fracture haritasını seçerken Fenerbahçe Espor ise Bind haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Fracture haritasına sarı kırmızılı ekip çok iyi bir başlangıç yaptı. Haritaya saldırı tarafında başlayan Galatasaray Espor, ilk yarıyı 9-3 önde kapatan taraf oldu. Haritanın ikinci yarısında Fenerbahçe Espor, 6-0'lık seri ile eşitlediği yakaladı ve sonra da durumu 12-11'e getirerek haritayı kapatma şansı elde etti. Fakat Galatasaray Espor, ilk haritanın 24. turunu kazanıp durumu 12-12'ye getirince harita uzatmalara gitti. Bu heyecan dolu karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2. uzatmaların sonunda Fenerbahçe Espor oldu. İlk haritayı 15-13 kazanan sarı lacivertli ekip kendi seçimi olan Bind haritasında da baştan sonra kadar sergilediği baskın oyunla 13-5 galip gelen taraf oldu. Derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Espor haftayı iki galibiyetle kapatırken Galatasaray Espor ise bu haftayı galibiyet alamadan bitirdi.

İstatistikler

Galatasaray Espor

ACSK/ D/ A

gosaydam

24941/ 33/ 9

Touven

21338/ 39/ 7

froz

20333/ 38/ 11

Iroh

18328/ 32/ 20

Docent

14721/ 31/ 20

Fenerbahçe Espor

ACSK/ D/ A

Elite

27046/ 30/ 15

Burzzy

23337/ 34/ 18

Shalz

22836/ 32/ 10

Mykoz

18930/ 29/ 11

Thei4

16324/ 37/ 9

Futbolist - Fire Flux Esports

Perşembe gününün ikinci karşılaşmasında, haftaya lider olarak giren Futbolist, Fire Flux Esports karşısına çıktı. Futbolist, Ascent haritasını seçerken Fire Flux Esports ise Split haritasını seçti ve Breeze haritası da karar haritası oldu. Geçtiğimiz hafta 2 galibiyet alarak liderliğe oturan ve lige çok iyi bir başlangıç yapan Futbolist, Fire Flux karşısında iki haritada da 13-4 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Futbolist'i 2-0 tahat geçen Fire Flux Esports ise haftayı iki galibiyetle kapattı.

İstatistikler

Futbolist

ACSK/ D/ A

MOJJ

21324/ 28/ 6

qw1

19721/ 31/ 4

p0wa77

19522/ 32/ 9

MrFaliN

16417/ 28/ 6

qRaxs

859/ 28/ 11

Fire Flux Esports

ACSK/ D/ A

sociablEE

34842/ 25/ 12

sterben

25031/ 18/ 12

lauress

21429/ 16/ 12

JN3v1cEEE

18024/ 17/5

SouhcNi

17321/ 17/ 9

Team Lixa - Futbolist

Perşembe gününün ilk karşılaşmasında Team Lixa ve Futbolist karşı karşıya geldi. Team Lixa, Icebox haritasını seçerken Futbolist, Split haritasını seçti ve Breeze haritası karar haritası olarak belirlendi. Haftaya Fire Flux Esports mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yapan Futbolist, ilk haritayı 13-7, ikinci haritayı da 13-5 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

İstatistikler

Team Lixa

ACSK/ D/ A

farewell

22025/ 34/ 7

TheNightChe

21027/ 32/ 14

logicman

17212/ 13/ 1

Bia

17020/ 30/ 5

TheCady

16322/ 33/ 6

Bard0lf

1277/ 17/ 12

Futbolist

ACSK/ D/ A

qRaxs

33950/ 19/ 16

qw1

24633/ 25/ 9

p0wa77

21127/ 23/ 11

MOJJ

20926/ 25/ 8

MrFaliN

17323/ 21/ 10

Thunderbolts Gaming - Surreal Esports

Haftanın son karşılaşamsında ise ligin iki güçlü ismi Thunderbolts Gaming ve Surreal Esports karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Icebox haritasını seçerken Surreal Esports ise Breeze haritasını seçti ve karar haritası olarak da Bind belirlendi. Breeze haritasını 13-7 Thunderbolts Gaming kazanırken Icebox'ı ise Surreal Esports 13-8 kazandı. Son haritada ise büyük bir fark ortaya koyan Thunderbolts Gaming, maçı 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.

İstatistikler

Thunderbolts Gaming

ACSK/ D/ A

VPNCNP

27458/ 45/ 11

re1sxd

21646/ 40/ 20

DubzWoW

21245/ 42/ 17

AtaKaptan

19336/ 37/ 34

corr0

15332/ 41/ 26

Surreal Esports

ACSK/ D/ A

Alfajer

25757/ 43/ 9

Masic

22848/ 41/ 9

Jlerst

19243/ 43/ 15

RieNs

16531/ 47/ 18

jeyj7y

12026/ 43/ 16

Puan Durumu

GMH+/H-T+/T-1

Fire Flux Esports		317/2116/742

Surreal Esports		317/3119/1133

Futbolist		316/396/814

Fenerbahçe Espor		224/489/855

Team Lixa		224/590/986

Galatasaray Espor		224/6113/1257

Thunderbolts Gaming		133/795/1188

Galakticos		043/8113/137

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