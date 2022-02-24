VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 2. Hafta Sonuçları
- Güncelleme:
VRL Türkiye: Birlik x Coca-Cola liginde ikin hafta maçları tamamlandı.
2022 VRL Türkiye : Birlik x Coca-Cola'nın ikinci haftası oynanan sekiz karşılaşma ile tamamlandı. Fire Flux Esports liderliği Futbolist'ten devralırken, VALORANT'ta ilk kez Fenerbahçe- Galatasaray derbisi oynandı. Ligde şu an mağlubiyet almayan takım bulunmazken Galakticos ise henüz galibiyetle tanışmadı.
Fenerbahçe Espor21 Şubat 2022, 20: 00 Fire Flux Esports22 Şubat 2022, 17: 30 Galakticos22 Şubat 2022, 20: 00 Galatasaray Espor23 Şubat 2022, 17: 30 Fenerbahçe Espor23 Şubat 2022, 20: 00 Fire Flux Esports24 Şubat 2022, 17: 30 Futbolist24 Şubat 2022, 20: 00 Surreal Esports VRL Türkiye : Birlik – Lig Aşaması | 2. Hafta Maçları Thunderbolts Gaming - Fenerbahçe Espor Haftanın ilk karşılaşmasında geçen haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapatan Thunderbolts Gaming ile henüz galibiyeti olmayan Fenerbahçe E spor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe E spor, karşılaşmaya kadrosunda değişiklik yaparak ve altı oyuncu ile çıktı. Thunderbolts Gaming, Split haritasını seçerken Fenerbahçe E spor, Bind hartiasını seçti ve Fracture hartiası da karar hartiası oldu. Sarı lacivertliler önce rakibinin seçimi olan ilk haritayı 13-7, ardından da kendi seçimi olan ikinci haritayı 13-5 kazandı. Seride baskın bir oyun sergileyen Fenerbahçe E spor, 2-0'lık galibiyetle ligdeki ilk zaferini almış oldu. İstatistikler Thunderbolts Gaming VPNCNP DubzWoW re1sxd AtaKaptan corr0 Fenerbahçe Espor Elite Burzzy Thei4 Mykoz SoyeR Shalz Galakticos - Fire Flux Esports Pazartesi gününün ikinci karşılaşmasında Galakticos ves Fire Flux Esports karşı karşıya geldi. Galakticos maça yeni transferi ile çıktı. Galakticos, Ascent haritasını seçerken Fire Flux Esports, Split haritasını seçti ve Breeze haritası da karar haritası olarak belirlendi. İki haritada da üstü bir oyunla galibiyete ulan Fire Flux Esports, Split haritasını 13-5, Ascent haritasını da 13-8'lik skorlarla kazandı. Seride 2-0 galip eden Fire Flux Esports ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. İstatistikler Galakticos hatex DeadInk sturNNcya m1tez SasuKe Fire Flux Esports sociablEE sterben JN3v1cEEE SouhcNi lauress Team Lixa - Galakticos Salı günün ilk karşılaşmasında Team Lixa ve Galakticos karşı karşıya geldi. Team Lixa, Haven haritasını seçerken Galakticos ise Split haritasını seçti ve Bind haritası da karar haritası oldu. Her iki takım da kendi seçtiği haritalardan 13-11'lik skorla galip ayrıldı. Başa baş bir mcüadeleye sahne olan bu serinin son haritası da 13-11'lik skorla bitti ve galibiyete uzanan taraf ise 2-1'lik skorla Team Lixa oldu. Galakticos ekibi bu haftayı da galibiyet alamadan kapattı. İstatistikler Team Lixa TheNightChe Badr0lf Bia TheCady farewell Galakticos DeadInk sturNNcya SasuKe m1tez hatex Surreal Esports - Galatasaray Espor Salı gününün ikinci karşılaşamsında ise Surreal Esports ve Galatasaray E spor karşı karşıya geldi. Galatasaray E spor, Bind haritasını seçerken Surreal Esports ise seçimini Haven'dan yana kullandı ve Icebox haritası da karar haritası oldu. Surreal Esports, rakibinin seçimi olan Bind haritasında 13-6'lık skorla üstün gelen taraf oldu. Haven haritasında ise Galatasaray E spor, ilk haritaya göre daha iyi oynasa da yeterli olmadı. Yakın bir mücadelenin sonunda ikinci haritayı da 13-11'lik skorla kazanan Surreal Esports, seriden 2-0 galip ayrıldı. İstatistikler Surreal Esports Masic RieNs Alfajer Jlerst jeyj7y Galatasaray Espor froz Touven gosaydam Docent Iroh Galatasaray E spor - Fenerbahçe Espor Tarihi 100 yılı aşkın bir süreye dayanan, Türkiye'nin iki köklü spor kulübünün rekabeti, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, çarşamba gününün ilk karşılaşmasında ilk kez VALORANT'a taşındı. Galatasaray Espor, Fracture haritasını seçerken Fenerbahçe Espor ise Bind haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Fracture haritasına sarı kırmızılı ekip çok iyi bir başlangıç yaptı. Haritaya saldırı tarafında başlayan Galatasaray Espor, ilk yarıyı 9-3 önde kapatan taraf oldu. Haritanın ikinci yarısında Fenerbahçe Espor, 6-0'lık seri ile eşitlediği yakaladı ve sonra da durumu 12-11'e getirerek haritayı kapatma şansı elde etti. Fakat Galatasaray Espor, ilk haritanın 24. turunu kazanıp durumu 12-12'ye getirince harita uzatmalara gitti. Bu heyecan dolu karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2. uzatmaların sonunda Fenerbahçe Espor oldu. İlk haritayı 15-13 kazanan sarı lacivertli ekip kendi seçimi olan Bind haritasında da baştan sonra kadar sergilediği baskın oyunla 13-5 galip gelen taraf oldu. Derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Espor haftayı iki galibiyetle kapatırken Galatasaray Espor ise bu haftayı galibiyet alamadan bitirdi. İstatistikler Galatasaray Espor gosaydam Touven froz Iroh Docent Fenerbahçe Espor Elite Burzzy Shalz Mykoz Thei4 Futbolist - Fire Flux Esports Perşembe gününün ikinci karşılaşmasında, haftaya lider olarak giren Futbolist, Fire Flux Esports karşısına çıktı. Futbolist, Ascent haritasını seçerken Fire Flux Esports ise Split haritasını seçti ve Breeze haritası da karar haritası oldu. Geçtiğimiz hafta 2 galibiyet alarak liderliğe oturan ve lige çok iyi bir başlangıç yapan Futbolist, Fire Flux karşısında iki haritada da 13-4 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Futbolist'i 2-0 tahat geçen Fire Flux Esports ise haftayı iki galibiyetle kapattı. İstatistikler Futbolist MOJJ qw1 p0wa77 MrFaliN qRaxs Fire Flux Esports sociablEE sterben lauress JN3v1cEEE SouhcNi Team Lixa - Futbolist Perşembe gününün ilk karşılaşmasında Team Lixa ve Futbolist karşı karşıya geldi. Team Lixa, Icebox haritasını seçerken Futbolist, Split haritasını seçti ve Breeze haritası karar haritası olarak belirlendi. Haftaya Fire Flux Esports mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yapan Futbolist, ilk haritayı 13-7, ikinci haritayı da 13-5 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. İstatistikler Team Lixa farewell TheNightChe logicman Bia TheCady Bard0lf Futbolist qRaxs qw1 p0wa77 MOJJ MrFaliN Thunderbolts Gaming - Surreal Esports Haftanın son karşılaşamsında ise ligin iki güçlü ismi Thunderbolts Gaming ve Surreal Esports karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Icebox haritasını seçerken Surreal Esports ise Breeze haritasını seçti ve karar haritası olarak da Bind belirlendi. Breeze haritasını 13-7 Thunderbolts Gaming kazanırken Icebox'ı ise Surreal Esports 13-8 kazandı. Son haritada ise büyük bir fark ortaya koyan Thunderbolts Gaming, maçı 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetine ulaştı. İstatistikler Thunderbolts Gaming VPNCNP re1sxd DubzWoW AtaKaptan corr0 Surreal Esports Alfajer Masic Jlerst RieNs jeyj7y Puan Durumu Fire Flux Esports Surreal Esports Futbolist Fenerbahçe Espor Team Lixa Galatasaray Espor Thunderbolts Gaming Galakticos
21 Şubat 2022, 17: 30
Thunderbolts Gaming 0 – 2 Galakticos 0 – 2 Team Lixa 2 – 1 Surreal Esports 2 – 0 Galatasaray E spor 0 – 2 Futbolist 0 – 2 Team Lixa 0 – 2 Thunderbolts Gaming 2 – 1 ACS K/ D/ A 256 35/ 28/ 7 227 28/ 31/ 10 166 19/ 32/ 14 133 16/ 30/ 14 93 15/ 31/ 11 ACS K/ D/ A 256 33/ 21/ 17 252 39/ 23/ 9 237 30/ 28/ 9 189 24/ 24/19 180 14/ 9/ 4 176 12/ 8/ 9 ACS K/ D/ A 209 29/ 32/ 8 209 28/ 33/ 9 163 22/ 34/ 4 160 22/ 34/ 6 141 19/ 35/ 7 ACS K/ D/ A 295 36/ 30/ 16 260 38/ 20/ 18 240 36/ 27/ 11 190 32/ 21/ 14 177 26/ 22/ 11 ACS K/ D/ A 236 64/ 58/ 10 220 54/ 50/ 35 208 53/ 55/ 13 196 50/ 50/ 10 157 37/ 53/ 17 ACS K/ D/ A 250 61/ 55/ 15 230 56/ 50/ 15 205 51/ 52/15 199 50/ 50/ 24 189 48/ 51/ 20 ACS K/ D/ A 273 41/ 27/ 12 258 36/ 30/ 20 218 37/ 28/ 4 187 29/ 29/ 16 145 23/ 24/ 26 ACS K/ D/ A 226 30/ 34/ 11 208 30/ 32/ 15 194 31/ 35/ 8 193 29/ 34/ 8 125 18/ 31/ 13 ACS K/ D/ A 249 41/ 33/ 9 213 38/ 39/ 7 203 33/ 38/ 11 183 28/ 32/ 20 147 21/ 31/ 20 ACS K/ D/ A 270 46/ 30/ 15 233 37/ 34/ 18 228 36/ 32/ 10 189 30/ 29/ 11 163 24/ 37/ 9 ACS K/ D/ A 213 24/ 28/ 6 197 21/ 31/ 4 195 22/ 32/ 9 164 17/ 28/ 6 85 9/ 28/ 11 ACS K/ D/ A 348 42/ 25/ 12 250 31/ 18/ 12 214 29/ 16/ 12 180 24/ 17/5 173 21/ 17/ 9 ACS K/ D/ A 220 25/ 34/ 7 210 27/ 32/ 14 172 12/ 13/ 1 170 20/ 30/ 5 163 22/ 33/ 6 127 7/ 17/ 12 ACS K/ D/ A 339 50/ 19/ 16 246 33/ 25/ 9 211 27/ 23/ 11 209 26/ 25/ 8 173 23/ 21/ 10 ACS K/ D/ A 274 58/ 45/ 11 216 46/ 40/ 20 212 45/ 42/ 17 193 36/ 37/ 34 153 32/ 41/ 26 ACS K/ D/ A 257 57/ 43/ 9 228 48/ 41/ 9 192 43/ 43/ 15 165 31/ 47/ 18 120 26/ 43/ 16 G M H+/H- T+/T- 1 3 1 7/2 116/74 2 3 1 7/3 119/113 3 3 1 6/3 96/81 4 2 2 4/4 89/85 5 2 2 4/5 90/98 6 2 2 4/6 113/125 7 1 3 3/7 95/118 8 0 4 3/8 113/137
Surreal Esports, Galatasaray, Futbolist, Türkiye, Gamegar,, Haberler
Fenerbahçe Espor21 Şubat 2022, 20: 00
Fire Flux Esports22 Şubat 2022, 17: 30
Galakticos22 Şubat 2022, 20: 00
Galatasaray Espor23 Şubat 2022, 17: 30
Fenerbahçe Espor23 Şubat 2022, 20: 00
Fire Flux Esports24 Şubat 2022, 17: 30
Futbolist24 Şubat 2022, 20: 00
Surreal Esports
VRL Türkiye : Birlik – Lig Aşaması | 2. Hafta Maçları
Thunderbolts Gaming - Fenerbahçe Espor
Haftanın ilk karşılaşmasında geçen haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle kapatan Thunderbolts Gaming ile henüz galibiyeti olmayan Fenerbahçe E spor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe E spor, karşılaşmaya kadrosunda değişiklik yaparak ve altı oyuncu ile çıktı. Thunderbolts Gaming, Split haritasını seçerken Fenerbahçe E spor, Bind hartiasını seçti ve Fracture hartiası da karar hartiası oldu. Sarı lacivertliler önce rakibinin seçimi olan ilk haritayı 13-7, ardından da kendi seçimi olan ikinci haritayı 13-5 kazandı. Seride baskın bir oyun sergileyen Fenerbahçe E spor, 2-0'lık galibiyetle ligdeki ilk zaferini almış oldu.
İstatistikler
Thunderbolts Gaming
VPNCNP
DubzWoW
re1sxd
AtaKaptan
corr0
Fenerbahçe Espor
Elite
Burzzy
Thei4
Mykoz
SoyeR
Shalz
Galakticos - Fire Flux Esports
Pazartesi gününün ikinci karşılaşmasında Galakticos ves Fire Flux Esports karşı karşıya geldi. Galakticos maça yeni transferi ile çıktı. Galakticos, Ascent haritasını seçerken Fire Flux Esports, Split haritasını seçti ve Breeze haritası da karar haritası olarak belirlendi. İki haritada da üstü bir oyunla galibiyete ulan Fire Flux Esports, Split haritasını 13-5, Ascent haritasını da 13-8'lik skorlarla kazandı. Seride 2-0 galip eden Fire Flux Esports ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı.
İstatistikler
Galakticos
hatex
DeadInk
sturNNcya
m1tez
SasuKe
Fire Flux Esports
sociablEE
sterben
JN3v1cEEE
SouhcNi
lauress
Team Lixa - Galakticos
Salı günün ilk karşılaşmasında Team Lixa ve Galakticos karşı karşıya geldi. Team Lixa, Haven haritasını seçerken Galakticos ise Split haritasını seçti ve Bind haritası da karar haritası oldu. Her iki takım da kendi seçtiği haritalardan 13-11'lik skorla galip ayrıldı. Başa baş bir mcüadeleye sahne olan bu serinin son haritası da 13-11'lik skorla bitti ve galibiyete uzanan taraf ise 2-1'lik skorla Team Lixa oldu. Galakticos ekibi bu haftayı da galibiyet alamadan kapattı.
İstatistikler
Team Lixa
TheNightChe
Badr0lf
Bia
TheCady
farewell
Galakticos
DeadInk
sturNNcya
SasuKe
m1tez
hatex
Surreal Esports - Galatasaray Espor
Salı gününün ikinci karşılaşamsında ise Surreal Esports ve Galatasaray E spor karşı karşıya geldi. Galatasaray E spor, Bind haritasını seçerken Surreal Esports ise seçimini Haven'dan yana kullandı ve Icebox haritası da karar haritası oldu. Surreal Esports, rakibinin seçimi olan Bind haritasında 13-6'lık skorla üstün gelen taraf oldu. Haven haritasında ise Galatasaray E spor, ilk haritaya göre daha iyi oynasa da yeterli olmadı. Yakın bir mücadelenin sonunda ikinci haritayı da 13-11'lik skorla kazanan Surreal Esports, seriden 2-0 galip ayrıldı.
İstatistikler
Surreal Esports
Masic
RieNs
Alfajer
Jlerst
jeyj7y
Galatasaray Espor
froz
Touven
gosaydam
Docent
Iroh
Galatasaray E spor - Fenerbahçe Espor
Tarihi 100 yılı aşkın bir süreye dayanan, Türkiye'nin iki köklü spor kulübünün rekabeti, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, çarşamba gününün ilk karşılaşmasında ilk kez VALORANT'a taşındı. Galatasaray Espor, Fracture haritasını seçerken Fenerbahçe Espor ise Bind haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Fracture haritasına sarı kırmızılı ekip çok iyi bir başlangıç yaptı. Haritaya saldırı tarafında başlayan Galatasaray Espor, ilk yarıyı 9-3 önde kapatan taraf oldu. Haritanın ikinci yarısında Fenerbahçe Espor, 6-0'lık seri ile eşitlediği yakaladı ve sonra da durumu 12-11'e getirerek haritayı kapatma şansı elde etti. Fakat Galatasaray Espor, ilk haritanın 24. turunu kazanıp durumu 12-12'ye getirince harita uzatmalara gitti. Bu heyecan dolu karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2. uzatmaların sonunda Fenerbahçe Espor oldu. İlk haritayı 15-13 kazanan sarı lacivertli ekip kendi seçimi olan Bind haritasında da baştan sonra kadar sergilediği baskın oyunla 13-5 galip gelen taraf oldu. Derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Espor haftayı iki galibiyetle kapatırken Galatasaray Espor ise bu haftayı galibiyet alamadan bitirdi.
İstatistikler
Galatasaray Espor
gosaydam
Touven
froz
Iroh
Docent
Fenerbahçe Espor
Elite
Burzzy
Shalz
Mykoz
Thei4
Futbolist - Fire Flux Esports
Perşembe gününün ikinci karşılaşmasında, haftaya lider olarak giren Futbolist, Fire Flux Esports karşısına çıktı. Futbolist, Ascent haritasını seçerken Fire Flux Esports ise Split haritasını seçti ve Breeze haritası da karar haritası oldu. Geçtiğimiz hafta 2 galibiyet alarak liderliğe oturan ve lige çok iyi bir başlangıç yapan Futbolist, Fire Flux karşısında iki haritada da 13-4 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı. Futbolist'i 2-0 tahat geçen Fire Flux Esports ise haftayı iki galibiyetle kapattı.
İstatistikler
Futbolist
MOJJ
qw1
p0wa77
MrFaliN
qRaxs
Fire Flux Esports
sociablEE
sterben
lauress
JN3v1cEEE
SouhcNi
Team Lixa - Futbolist
Perşembe gününün ilk karşılaşmasında Team Lixa ve Futbolist karşı karşıya geldi. Team Lixa, Icebox haritasını seçerken Futbolist, Split haritasını seçti ve Breeze haritası karar haritası olarak belirlendi. Haftaya Fire Flux Esports mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yapan Futbolist, ilk haritayı 13-7, ikinci haritayı da 13-5 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
İstatistikler
Team Lixa
farewell
TheNightChe
logicman
Bia
TheCady
Bard0lf
Futbolist
qRaxs
qw1
p0wa77
MOJJ
MrFaliN
Thunderbolts Gaming - Surreal Esports
Haftanın son karşılaşamsında ise ligin iki güçlü ismi Thunderbolts Gaming ve Surreal Esports karşı karşıya geldi. Thunderbolts Gaming, Icebox haritasını seçerken Surreal Esports ise Breeze haritasını seçti ve karar haritası olarak da Bind belirlendi. Breeze haritasını 13-7 Thunderbolts Gaming kazanırken Icebox'ı ise Surreal Esports 13-8 kazandı. Son haritada ise büyük bir fark ortaya koyan Thunderbolts Gaming, maçı 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.
İstatistikler
Thunderbolts Gaming
VPNCNP
re1sxd
DubzWoW
AtaKaptan
corr0
Surreal Esports
Alfajer
Masic
Jlerst
RieNs
jeyj7y
Puan Durumu
Fire Flux Esports
Surreal Esports
Futbolist
Fenerbahçe Espor
Team Lixa
Galatasaray Espor
Thunderbolts Gaming
Galakticos