VRL Türkiye: Birlik – Lig Aşaması | 2. Hafta Sonuçları

ACS K/ D/ A froz 226 30/ 34/ 11 Touven 208 30/ 32/ 15 gosaydam 194 31/ 35/ 8 Docent 193 29/ 34/ 8 Iroh 125 18/ 31/ 13

Galatasaray E spor - Fenerbahçe Espor

Tarihi 100 yılı aşkın bir süreye dayanan, Türkiye'nin iki köklü spor kulübünün rekabeti, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, çarşamba gününün ilk karşılaşmasında ilk kez VALORANT'a taşındı. Galatasaray Espor, Fracture haritasını seçerken Fenerbahçe Espor ise Bind haritasını seçti ve Haven haritası da karar haritası olarak belirlendi. Fracture haritasına sarı kırmızılı ekip çok iyi bir başlangıç yaptı. Haritaya saldırı tarafında başlayan Galatasaray Espor, ilk yarıyı 9-3 önde kapatan taraf oldu. Haritanın ikinci yarısında Fenerbahçe Espor, 6-0'lık seri ile eşitlediği yakaladı ve sonra da durumu 12-11'e getirerek haritayı kapatma şansı elde etti. Fakat Galatasaray Espor, ilk haritanın 24. turunu kazanıp durumu 12-12'ye getirince harita uzatmalara gitti. Bu heyecan dolu karşılaşmadan galip ayrılan taraf 2. uzatmaların sonunda Fenerbahçe Espor oldu. İlk haritayı 15-13 kazanan sarı lacivertli ekip kendi seçimi olan Bind haritasında da baştan sonra kadar sergilediği baskın oyunla 13-5 galip gelen taraf oldu. Derbiyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Espor haftayı iki galibiyetle kapatırken Galatasaray Espor ise bu haftayı galibiyet alamadan bitirdi.

İstatistikler

Galatasaray Espor