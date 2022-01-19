VRL Türkiye: Birlik Elemeleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

VRL Türkiye: Birlik için artık sayılı günler kaldı. Eğer hazırsanız, açık ve kapalı elemeler ve lig sürecini birlikte inceleyelim.

AÇIK ELEMELER:

VRL Türkiye : Birlik için mücadele edecek takımların belirleneceği süreçlerden birincisi açık elemeler olacak. 128 takımın katılımı ile sınırlı olacak olan açık elemeler 25 ve 26 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Tüm maçlar çevrimiçi olarak oynanacak.

25 Ocak'ta birincisi, 26 Ocak'ta ise ikincisi oynanacak olan açık elemelerden toplam 12 takım kapalı elemelere geçiş hakkı kazanacak. Birinci açık elemeden 8, ikinci açık elemeden ise 4 takım bu hakkı kazanacak.

Her iki açık eleme gününde de, maçlar tekli karşılaşma (Bo1) ve üçlü karşılaşma (Bo3) şeklinde oynanacak ve tekli eleme (single elimination) formatı esas alınacak.

Açık elemelere kaydolmak için aşağıdaki linkleri takip edin.

Ancak öncelikle turnuva sayfasını ziyaret ederek, kuralları okuduğunuzdan ve yine aynı sayfada yer alan kural kitaplarını (VRL Kural Kitabı ve VRL EK Kural Kitapçığı) okuduğunuzdan emin olun.

VRL Türkiye : Birlik | 25 Ocak Açık Eleme Kayıt Linki:

https://bit.ly/VRLTR-AcikEleme-Kayit-1

Kayıt başlangıcı: 2022-01-19

Check-in başlangıç: 2022-01-25/ 16: 00 GMT+3

Check-in ve kayıt kapanış 2022-01-25/ 17: 00 GMT+3

Turnuva başlangıç: 2022-01-25/ 18: 00 GMT+3

VRL Türkiye : Birlik | 26 Ocak Açık Eleme Kayıt Linki:

https://bit.ly/VRLTR-AcikEleme-Kayit-2

Kayıt başlangıcı: 2022-01-19

Check-in başlangıç: 2022-01-26/ 16: 00 GMT+3

Check-in ve kayıt kapanış 2022-01-26/ 17: 00 GMT+3

Turnuva başlangıç: 2022-01-26/ 18: 00 GMT+3

Turnuvaya katılan bütün takımlar belirtilen süre içerisinde check-in yapmak zorundadır. Check-in yapmayan takımlar check-in süresi başladıktan 30 dakika sonra kayıtlı takım listesinden çıkartılır ve yerine başka takımlar turnuvaya dahil edilir. Check-in süresi 1 saattir; fakat ilk 30 dakika check-in gerçekleştirmemiş takımlar sistem tarafından otomatik olarak kayıtlı takım listesinden çıkartılacak; yerlerine başka takımlar dahil olabilecektir. Check-in ve turnuva kayıt kapanış saati 17.00'dır. Turnuva kayıtları kapandıktan sonra turnuvaya katılım mümkün değildir.

KAPALI ELEMELER:

Açık elemeler sürecini takiben, 27-31 Aralık 2022 tarihlerinde kapalı elemeler sürecine geçeceğiz. Açık elemelerden gelen 12 takım ve VCT Türkiye 2. kapalı elemesini 2, 3, 4 ve 5'inci sırada tamamlayan 4 takım olmak üzere, toplam 16 takım kapalı elemelerde mücadele edecek.

VRL Türkiye: Birlik kapalı elemelerinde 16 takım 4'er takımlı 4 gruba ayrılacak olup, üçlü karşılaşma (Bo3) formatında birbirlerine karşı mücadele edecekler.

Her grupta ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım, VRL Türkiye: Birlik liginde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kapalı elemelerdeki maçları VRL Türkiye: Birlik Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak izleyebilirsiniz!

https://www.twitch.tv/valorant_esports_tr

https://www.youtube.com/valorantesportstr

Katılan ve ilgi gösteren tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz.

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri