'VR Mersin Projesi' kentin tanıtımına katkı sunuyor
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'VR Mersin Projesi' kentin tanıtımına katkı sunuyor

'VR Mersin Projesi' kentin tanıtımına katkı sunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'VR Mersin Projesi' ile pandemi sürecinde de kentin tanıtımına katkı sunulmaya devam ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'VR Mersin Projesi' ile pandemi sürecinde de kentin tanıtımına katkı sunulmaya devam ediliyor. Projeyle özel bir okulun 3. sınıf öğrencileri, müfredatları kapsamında kentin birçok tarihi ve turistik yeriyle buluştu. Yaklaşık 100 öğrenci, sistem üzerinden Mersin'in birçok tarihi yerini sanal tur ile gezdi.

Bilgi İşlem Dairesi Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 100 öğrencinin ve öğretmenlerin katılımı ile zoom üzerinden gerçekleştirilen görüşmede sistem özellikleri tek tek açıklanarak, sistemin kullanımı uygulamalı olarak öğrenciler ile paylaşıldı. Görüşme sırasında minik öğrencilerin soruları yanıtlandı. Öğrenciler, sistem üzerinden Kanlıdivane, Kızkalesi, Cennet-Cehennem, Uzuncaburç, Aynalı Göl gibi şehrin birçok tarihi ve turistik yerini sanal turla gezdi.

Uygulamayla öğrencilerin pandemi döneminde değişen turizm eğilimleri doğrultusunda sanal gezintiler yapabileceklerine ilişkin farkındalık kazanmalarına olanak sağlandı. Ayrıca, öğrenciler ödevlerini hazırlarken de sistemde yer alan görsel ve metin bilgilerden faydalanabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Bir tıkla Mersin turu

Mersin'de sanal gezi yapmak isteyen vatandaşlar, vr.mersin.bel.tr adresinden sisteme ulaşabiliyor. VR Mersin sisteminde; alışveriş merkezleri, anıtlar/meydanlar, antik kentler, harabeler, kaleler, klişeler, köprüler, mağaralar, manastırlar gibi sanal tur kategoriler yer alıyor. - MERSİN

'VR Mersin Projesi' kentin tanıtımına katkı sunuyor
'VR Mersin Projesi' kentin tanıtımına katkı sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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