Vr Başlığı Yüzünden Öldü!

Sanal gerçeklik genellikle geleceğin kapsayıcı eğlence sistemlerinin bir öncüsü olarak gösteriliyor. Ancak bir Rus için büyük bir trajedinin sebebi oldu.



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Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Moskova'da 44 yaşında bir adam, bu hafta evinde ölü bulunarak, muhtemelen ilk VR ile ilgili ölüm olarak tarihe geçti. Rus İnceleme Komitesi'nin kıdemli yönetici yardımcısı Yulia Ivanova, ölüm hakkında bilgi verirken, "ilk bulgulara göre adamın, evin içinde sanal gerçeklik gözlükleri ile dolaşırken takıldığını ve cam bir masanın üzerine düşerek olay yerinde kan kaybıyla hayatını kaybettiğini" söylemekteydi. Adamın kimliği veya kullandığı VR sistemi hakkında ise bilgi verilmedi.



Sanal ve desteklenmiş gerçeklik alanında büyük adımlar atılırken, bu ve benzeri pek çok olay, cihazların kullanımları sırasında güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatıyor.



