Vpnhub, Pornhub Mobil ve Masaüstü İçin Bir Vpn Hizmeti Başlattı

VPNHub PornHub'ın yeni VPN Hizmeti



Dünyaca ünlü yetişkin sitesi PornHub, mobil ve masaüstünde gizli internet gezintisi yapma imkanı sağlayacak yeni bir VPN hizmeti başlattı. VPNHub adı verilen yeni hizmetin detayları neler?

Dünyada bir çok kullanıcı devlet politikalarının sansürlenmiş yetişkin sitelerine erişimini zorlaştırmak için adımlar atarken, bu sitelerde boş durmuyor. Dünyaca ünlü Pornhub sitesi de telefonunuzdan ve masaüstü bilgisayarınızdan ulaşımı kolaylaştıracak bir VPN hizmeti duyurdu.

VPNHub şimdi Android, iOS, Windows, and macOS kullanıcıları için indirilebilir oldu.

Mobil sürümler, sınırsız bant genişliğine sahip, reklam destekli bir katmandır ve kullanmak için bir hesap oluşturmanızı gerektirmez.

Bununla birlikte, ABD merkezli bir proxy ile sınırlandırıldınız ve dünyanın diğer bölgelerinde alternatif düğümleri tercih edemezsiniz.

Masaüstü hizmetinde ise durum biraz farklı; yedi gün boyunca ücretsiz deneyebileceğiniz premium bir hesap gerektirir. Bundan sonra, 13 $/ aylık bir plan veya 55 $ 'lık yıllık abonelik arasında seçim yapmanız gerekir.

Bu haliyle bile bir çok popüler VPN hizmetinden yıllık bazda yarıya yarıya ucuz.

Aboneler ayrıca daha fazla yer seçeneğine, daha hızlı hızlara ve uygulamada reklam ile karşılaşmaz.

https://www.teknotalk.com/pornhub-bir-vpn-hizmeti-baslatti-vpnhub-63870/