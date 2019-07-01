Vox Lux Filmi

Kız kardeşler Celeste ve Eleanor 1999 yılında büyük bir trajediden kurtulmuşlardır. Ailelerinin anma töreni sırasında, başlarına gelen felaketten esinlenerek güzel ve etkileyici bir müziğe imza atarlar. Bu durum özellikle Celeste'nin bir anda şöhrete ulaşmasını sağlar. Genç Celeste şarkı sözü yazarı kız kardeşi ve başarılı mejanerinin de yardımıyla yeni bir pop yıldızı haline gelir. Celeste'nin jet hızıyla şöhret oluşu, beraberinde masumiyetini kaybetmesini de getirir. Celeste'nin şöhretle mücadelesi sırasında Amerika'ya yapılan bir terör saldırısı, Celeste'yi yeni bir statüye taşır; Amerikan simgesi, laik tanrı, küresel süperstar. 2017'ye gelindiğinde ise Celeste artık 31 yaşındadır ve genç bir kızı vardır. Skandallarla dolu olan kariyerini de doğru rotada tutabilmek için mücadele veren genç anne, son skandalının ardından kariyerini toparlamaya çalışmakta ve bilim kurgu temalı 6. albümünü tanıtmak için tura hazırlanmaktadır. Bu süreçte küfürbaz pop yıldızının kişisel ve ailesinin sorunlarının üstesinden gelmesi gerekecektir.



Yönetmen: Brady Corbet

Senaryo: Brady Corbet

Oyuncular: Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Raffey Cassidy, Christopher Abbott, Logan Riley Bruner, Maria Dizzia, Meg Gibson, Daniel London, Sahr Ngaujah, Micheál Richardson, Matt Servitto, Leslie Silva, Allison Winn, Max Born, Nikki Brower, Fred Hechinger, Sasha Eden, Dejay Roestenberg, Antonio Ortiz, Angel Dillemuth, Ben Rezendes, Christopher Dylan White, Lya Yanne, Alexa Marcigliano, David Cale, Anna Mikami, Erik King, Nastasha Strang, Jason Ng

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Vox Lux

Yapımcı Firma: Bold Films

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 114 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 27.09.2019

Vox Lux Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com