Votaş, 30 Bin Yeni Meyve Fidanı Dikecek

Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş. (VOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman, 242 dönüm arazi üzerinde 30 bin meyve ağacı fidanı dikeceklerini söyledi.

Van Organize Tarım İşletmeleri A.Ş., 242 dönüm arazide ıslah çalışmaları başlatarak, 30 bin meyve ağacının dikim startını verdi. Mevcut arazide dikili bulunan ve anaç özelliği taşıyan verimsiz 7 bin meyve ağacı sökülerek yerlerine 30 bin verimli meyve ağacı dikilecek.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan VOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman, "Bahar aylarının gelmesi ile birlikte VOTAŞ arazisi içinde bulunan 7 bin meyve ağacının verimsiz olduğu için sökülüp yerlerinin ıslah edilmesiyle 30 bin yeni meyve fidanı dikeceğiz. Halihazırda VOTAŞ arazisinin üç ayrı bölümünde meyve ağaçları mevcuttur. Bir bölümü 26 dönüm, bir bölümü 36 dönüm, bir bölümü de 180 dönümlük arazilerde meyve ağaçları vardır. Maalesef bu meyve ağaçları dikildiği günden bu yana herhangi bir verim vermiş değil. 10 yıla yakın bir zamandır o meyve ağaçlarından meyve alınamamıştır. Fakat normalde meyve ağaçlarında 3 senede verim alınması gerekir" dedi.

Sökülen ağaçların yerine tam ve yarım bodur elma ağacı fidanı dikeceklerini dile getiren Yavuz Karaman, "VOTAŞ ekibi olarak İzmir'e bir ziyaret gerçekleştirdik. İzmir'de VOTAŞ arazisinde meyve ağaçları dikimi ile ilgili iki ziraat mühendisi ile görüşmeler yaptık. Daha sonra bu ziraat mühendisleri arkadaşlarımız Van'a geldi ve VOTAŞ arazisinde incelemeler yaparak bizlere bir rapor sundu. Sunulan bu raporda, VOTAŞ arazisi içinde yer alan meyve ağaçlarının anaç özelliklerini taşıdığı, meyve vermeyen ve hiçbir şekilde ticari bir geliri olmadığı ve bugüne kadar da verimsiz olmasının sebebinin zamanında yapılan yanlış fidan tercihi olduğunu söylediler. Bizde kış süreci bitip bahar mevsimine girdiğimiz bugünlerde, ziraat mühendisleri kontrolünde üç parseldeki anaç özelliğini taşıyan ağaçların tamamını söküp yerlerinin ıslahının ardından bir bölümüne tam bodur elma, diğer iki bölümüne de yarı bodur elma şeklinde fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu üç bölüm araziye dikeceğimiz fidanların hem bakımı kolay hem de ticari yönü de fazladır. Yaptığımız uzun araştırmaların sonunda elma ağacı fidanı dikmeye karar verdik, çünkü elma hem daha çok verimli hem stoklanabilecek bir meyvedir" diye konuştu.

"VOTAŞ'ın büyümesi için çok çabalıyoruz"

VOTAŞ'ın ticari bir kuruluş olduğunu ve kazanım olması gerektiğini dile getiren Kahraman, "Bizde çalışmalarımızı VOTAŞ'ın kazanması adına yapmaktayız. VOTAŞ'ın daha çok kar etmesi ve işlevliliğini sürdürebilmesi adına böylesi bir çalışma yürütüyoruz. Sonuçta yerinden sökülen ağaçlar bir ormandan sökülmüyor. Ticari bir arsanın içinde bulunan ve ticari bir amaç için ekilmiş, fakat verim alınamamasından dolayı yerlerine daha verimli meyve ağaçları dikilmek üzere sökülmüştür. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün de VOTAŞ arazisinde damlama dediğimiz sistem olan bir proje var. Önümüzdeki üç sene için tarım müdürlüğüne bu projemizi sunduk. Bu projemiz desteklenirse, o arazilerin sulama işini de damlama sistemiyle yapacağız. VOTAŞ arazisi üzerinde yaptığımız tüm çalışmalar, VOTAŞ'ın ilerleyen dönemlerde daha verimli bir hale gelebilmesi adına yapmaktayız. Bunun için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu. - VAN