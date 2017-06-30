Vosvoslar Yaylalara Renk Kattı

ORDU'da bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Vosvos Şenliği, yaylalarda renkli görüntüler oluşturdu.



Ordu'da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Vosvos Şenliği büyük ilgi görüyor. İki gün önce 3 bin rakımlı yaylalara çıkan vosvos severler, obalarda konvoy halinde tur atarak yaylanın tadını çıkarıyor. Vatandaşların da ilgi gösterdiği vosvoslar, yayla turizminin gelişmesine katkı sağlarken, kente gelen yerli ve yabancı turistlerinde dikkatini çekiyor. Yaklaşık 200 vosvosun katıldığı şenlik 2 Temmuz Pazar günü sona erecek. - Ordu