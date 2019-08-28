"Vosvos" tutkunları Kırklareli'nde buluşacak

28.08.2019 12:14

Kırklareli'nde "VosTrak 1. Ulusal Vosvos Buluşması" etkinliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bir çok ilinden vosvos tutkunlarını beklediklerini belirtti.

Organizasyonun Karahıdır Korusu'nda gerçekleşeceğini ifade eden Kesimoğlu, 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

Kesimoğlu, 3 gün sürecek etkinliklerde araçların sergilenmesinin yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleneceğini aktardı.

Bu tür organizasyonların kentin tanımı açısından önemli olduğunu kaydeden Kesimoğlu, kente yakışır bir organizasyon düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA