Von der Leyen ve Borrell'den ortak basın açıklaması

Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ortak basın açıklamasında bulundu. Von der Leyen, " Avrupa Birliği'ndeki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişimini durduracağız" derken, Borrell de " Avrupa Birliği, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir" dedi.

Açıklamasında sabahın erken saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgal ettiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı Avrupa'ya geri getirdiğini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Bir kez daha Avrupa'nın merkezinde masum kadınlar, erkekler ve çocuklar ölüyor ya da hayatlarından endişe ediyor. Bu barbar saldırıyı ve onu haklı çıkarmak için yapılan gülünç argümanları kınıyoruz. Savaşı Avrupa'ya geri getiren Başkan (Vladimir) Putin'dir. Bu karanlık saatlerde Avrupa Birliği (AB) ve halkı Ukrayna'nın ve halkının yanındadır. Rus liderliğinin egemen, bağımsız bir ülkeye karşı eşi görülmemiş bir saldırı eylemi ile karşı karşıyayız. Rusya'nın hedefi sadece Donbass değil, hedef sadece Ukrayna değil, hedef Avrupa'da istikrar ve tüm uluslararası barış düzenidir. ve bunun için Başkan Putin'i sorumlu tutacağız" şeklinde konuştu.

"RUSYA EKONOMİSİNİN STRATEJİK SEKTÖRLERİNİ HEDEFLEYECEĞİZ"

Bugün Avrupa liderlerine onay için büyük ve hedefli bir yaptırım paketi sunacaklarını ve bu paket ile Rusya için kilit öneme sahip teknolojilere ve pazarlara erişimlerini engelleyerek Rusya ekonomisinin stratejik sektörlerini hedefleyeceklerini ifade eden von der Leyen, "Rusya'nın ekonomik tabanını ve modernleşme kapasitesini zayıflatacağız. Ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişimini durduracağız. İlk yaptırım paketinde olduğu gibi, ortaklarımız ve müttefiklerimiz – Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve aynı zamanda örneğin Japonya ve Avustralya ile yakın ilişki içerisindeyiz. Bu yaptırımlar, Kremlin'in çıkarlarına ve savaşı finanse etme yeteneklerine ağır bir zarar vermek üzere tasarlandı" dedi.

AB, UKRAYNA VE HALKININ YANINDADIR

Putin'in, Rus imparatorluğu zamanlarına geri dönmek için çalıştığını ifade eden von der Leyen, "Ancak bunu yaparak Rus halkının geleceğini riske atıyor. Rusya'yı şiddeti derhal durdurmaya ve birliklerini Ukrayna topraklarından çekmeye çağırıyorum. Putin'in, Avrupa'ya on yıllardır barış ve istikrar kazandıran güvenlik mimarisini yıkmasına izin vermeyeceğiz. Başkan Putin'in hukukun üstünlüğünü, güç ve acımasızlık ile değiştirmesine izin vermeyeceğiz. Demokrasilerimizin kararlılığını ve gücünü küçümsememelidir. Avrupa Birliği, Ukrayna ve halkının yanındadır. Onları desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"AB, MÜMKÜN OLAN EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE YANIT VERECEKTİR"

Borrell ise bunun Avrupa için İkindi Dünya Savaşı'ndan bu yana 'en karanlık' saatler olduğunu ve 'büyük bir nükleer gücün', komşu bir ülkeye saldırdığını ifade ederek, "Bu sadece uluslararası hukukun en büyük ihlali değil, aynı zamanda insanların bir arada yaşamasının temel ilkelerinin ihlalidir. Önümüzde bilinmeyen sonuçlarla birçok hayata mal oluyor. Avrupa Birliği, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir. Avrupa Konseyi Başkanı (Charles) Michel, bu akşam Avrupa Konseyi'ni toplantıya çağırdı. ve şimdiye kadar uyguladığımız en güçlü yaptırım paketini, en sert yaptırım paketini kabul edecekler ve siyasi rehberlik sağlayacaklar" şeklinde konuştu.

"PUTİN'İN BU ANLAMSIZ SALDIRGANLIĞI DURDURMASI GEREKİYOR"

Borrell durum hakkında dünyanın dört bir yanındaki ortaklarıyla temas halinde olacağını ifade ederek, "Rus liderliği benzeri görülmemiş bir izolasyonla karşı karşıya kalacak" dedi. Borrell konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu pozisyonu savunmak için transatlantik ortaklarımızla ve tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte duracağız. Siyasi kazanımlar elde etmenin bir yolu olarak şiddete ve yıkıma hayır demek için bir aradayız. Biz Avrupa Birliği, dünyadaki en güçlü uluslar grubu olmaya devam ediyoruz. ve bu küçümsenmemelidir. Bu acil durumda derhal Ukrayna'ya acil yardım tasarlayacağız. Bu Rus saldırısından etkilenen bölgelerdeki kendi personelimiz de dahil olmak üzere tahliye operasyonlarını desteklemekte aktif olacağız. (Vladimir] Putin'in bu anlamsız saldırganlığı durdurması gerekiyor. Bugün düşüncelerimiz Ukrayna halkıyla birlikte. Yanlarında duracağız"