Von der Leyen: Dünyanın güçlü AB-Çin ilişkisine gereksinimi var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "geleceğin Covid sonrası dünyasının" Avrupa Birliği (AB) ve Çin ilişkilerinin güçlü olmasına gereksinimi olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ancak, bu güçlü ilişki, özellikle ticaret ve yatırım iişkimiz, işbirliği, karşılıklılık ve güveni gerektiriyor. Bu görüşü, @eucopresident (Konsey Başkanı) ile birlikte, Çin Devlet Başkanı Xi ile de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.AB ve Çin yaklaşık yedi yıldır anlaşmanın koşullarını üzerinde görüşmeler yürütüyor. Avrupa merkezli çok sayıda kuruluşuna göre, AB firmalarının Çin pazarına daha iyi erişimini sağlayacak anlaşma, bugün ilerleyen saatlerde, ya da yarın sonuçlandırılabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı