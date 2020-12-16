Von der Leyen: Brexit anlaşmasına hala bir yol var
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Von der Leyen: Brexit anlaşmasına hala bir yol var

16.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:09
Von der Leyen: Brexit anlaşmasına hala bir yol var

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir Brexit anlaşması yapılacağını garanti edememekle birlikte, bir anlaşmaya doğru bir yolun hala varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir Brexit anlaşması yapılacağını garanti edememekle birlikte, bir anlaşmaya doğru bir yolun hala varlığını sürdürdüğünü vurguladı.

Ursula von der Leyen, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Size bir (Brexit) anlaşma olacağını ya da olmayacağını söyleyemem; ancak, bir anlaşmaya doğru bir anlaşmanın var olduğunu söyleyebilirim. Bu yol oldukça dar olabilir; ama hala orada duruyor" dedi.

Von der Leyen, önümüzdeki bir kaç günün "sonuca götürücü" olacağını da ekledi.Birleşik Krallık'ta iktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekillerinin aralarındaki yazışmalarını kaynak göstererek Salı günü yayınlanan bazı haberlerde, gelişmelerin Avrupa Birliği ile Brexit sonrası için bir anlaşmanın sağlanacağını gösterdiği belirtildi.

Ursula von der Leyen'in açıklamalarının ardından, sterlin dolar karşısında yüzde 0.37 yükselerek 1.35 sınırını aştı ve 2018 Mayıs ayından bu yana ilk kez 1.35101 dolar düzeyine yükseldi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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