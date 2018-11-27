Volvo Yaya Hareketlerini Tahmin Eden Yapay Zeka Geliştiriyor

LUMINAR ve Volvo yüksek çözünürlüklü LiDAR sistemiyle yapay zekalı araçların yayaların hareketlerini önceden tahmin edilebileceğini LA Auto Show'da duyurdu.

LIDAR, yani lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji, yeni nesil yapay zekaya sahip araçlarda yayaların hareketlerini tespit etmek için kullanılacak. Yayaların ve otomobillerin hareketlerini önceden tahmin edebilmek insanlar için bile yeterince zorken yapay zekalı araç tasarlayan Volvo yüksek çözünürlüklü LiDAR sistemiyle bunun mümkün olabileceğini LA Auto Show'da açıkladı.

Volvo, geçen Haziran ayında LiDAR şirketi Luminar ile ortaklık yapacağını duyurmuştu. İki şirket yayaların trafikte nasıl davrandığını anlamak için yüksek çözünürlüklü uzun menzilli sensörler kullanacaklarını açıkladılar.

Luminar'ın LiDAR'ı, yayaların hareketlerini lazer kullanarak belirliyor ve bu veriler yayaların çubuk çizimleriyle o kişinin ne yapacağını belirlemek için kullanılıyor. Bu sistemle örneğin yayalar durmak ya da geçmek için mi yaya geçidine yaklaşıyor tespit edilebilecek

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