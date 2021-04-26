Volvo Trucks, kara yolu taşımacılığında elektrikli araçlara geçmeye hazırlanıyor
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Volvo Trucks, kara yolu taşımacılığında elektrikli araçlara geçmeye hazırlanıyor

Volvo Trucks, kara yolu taşımacılığında elektrikli araçlara geçmeye hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları'nın yürüttüğü Volvo Trucks, 2022'nin ikinci yarısında ağır hizmet tipi tamamen elektrikli 3 yeni aracın satışına başlayacak.

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları'nın yürüttüğü Volvo Trucks, 2022'nin ikinci yarısında ağır hizmet tipi tamamen elektrikli 3 yeni aracın satışına başlayacak.

Temsa'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'da Avrupa'da seri üretimine geçilen ve şehir içi ulaşımda kullanılan Volvo FL Electric ve Volvo FE Electric modelleri sonrasında, Aralık 2020'de Kuzey Amerika'da Volvo VNR Electric modelini satışa sunan Volvo Trucks, 2022'nin ikinci yarısında satışına başlayacağı 3 yeni modeli ile sektörde en geniş elektrikli ürün yelpazesine sahip olacak.

Şirket, orta ve ağır taşımacılıkta 6 farklı elektrikli modeli ile şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığında müşterilerinin ihtiyaçlarına farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunacak.

Eurostat 2018 Mesafeye Göre Kara yolu Yük Taşımacılığı istatistiklerine göre Avrupa'da kara yolu ile taşınan tüm malların yüzde 45'i 300 km'den daha az bir mesafe kat ediyor.

Dolayısıyla daha yüksek yük kapasitelerine, daha güçlü sürüş özelliklerine ve 300 km'ye kadar menzile sahip yeni kamyonlarıyla Volvo Trucks'ın elektrikli ürün portföyü bugün Avrupa karayolu taşımacılığının yaklaşık yüzde 45'ini kapsayabilecek.

Böylece, resmi istatistiklere göre AB'deki toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan kara yolu taşımacılığından kaynaklanan iklim etkisinin azaltılmasına katkı sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Trucks Başkanı Roger Alm, yakın dönemde kamyon taşımacılığında elektrikli araçlara geçilmesi konusunda büyük bir potansiyel olduğunu belirtti.

Alm, şunları kaydetti:

"Elektrikli kamyonların 2030 yılına kadar Avrupa'daki satışlarımızın yarısını oluşturmasını hedefliyoruz. Piyasaya sürdüğümüz bu üç yeni ağır hizmet kamyonu, bu hedefe ulaşma yolunda attığımız büyük bir adım. Küresel bayi ağımız ve servis atölyelerimiz aracılığıyla sunduğumuz bu eksiksiz elektrikli taşımacılık çözümleri, müşterilerimizin başarıları açısından da hayati bir role sahip. Bu teknoloji hızla gelişiyor ve amacımız aynı zamanda hem pilleri hem de yakıt hücrelerini kullanarak uzun sürüş mesafelerini elektrikli hale getirmek. 2020'li yılların ikinci yarısında yakıt hücreli elektrikli kamyonlar satışına başlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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