Volvo Trucks Hızla Artan E-ticaret Talebi İçin "Vera"Yı Geliştirdi

Volvo Trucks, hızla yükselen e-ticarete bağlı olarak, taşımacılık sektörünün giderek artan gereksinimlerini karşılamak için "otonom araç Vera"yı geliştirdi.

Volvo Trucks tarafından geliştirilen geleceğin otonom aracı (sürücüsüz) Vera, global ölçekte e-ticarette artan talepler doğrultusunda aynı rotanın defalarca gidilip gelinmesi gereken limanlar, fabrikalar gibi alanlarda daha verimli ve esnek taşıma yöntemlerine ihtiyaç duyulması ile geliştirildi.

Volvo Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, otonom araç Vera ile kısa mesafeli taşımacılıkta ve lojistik operasyonlarda mevcut sistemlere önemli bir tamamlayıcı niteliğinde sürdürülebilir ve verimli çözüm sunuluyor.

Buna göre, bir merkez aracılığıyla uzaktan kontrol edilip izlenebilen otonom araç Vera, özellikle limanlar, fabrikalar ve lojistik merkezleri gibi işletmelerin daha kolay yönetilmesini sağlamanın yanı sıra hem büyük hacimli yükler ile düzenli ve tekrarlanan nakliye işlerinin verimliliğinin artırılması hem de kısa mesafeli nakliye işleri için tasarlandı.

"Tamamen elektrikli olması nedeniyle sıfır egzoz emisyonuna sahip olan ve gürültü seviyesi çok düşük olan Vera, gece veya sabahın erken saatleri dahil, günün her saatinde çalışma imkanı sunuyor" denilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bu özellikleri ile Vera taşımacılığı daha güvenli, daha verimli ve çevre açısından sürdürülebilir hale getiriyor.

"Otonom araç Vera'nın bir merkeze bağlı olması nedeniyle nakliye kontrol merkezi sürekli olarak operasyonun ilerleyişini, aracın konumunu, akünün şarj durumunu, yük içeriğini, servis gereksinimlerini ve benzeri birçok parametreyi izleyebiliyor.

"Böylece gereksiz beklemeler önleniyor ve operasyonların hızı ile seyri optimum seviyede ayarlanabiliyor. Tüm bunlar zamanında teslimat imkanını ve dengeli bir stok yönetimi yapmayı beraberinde getiriyor. Bu özellikleri ile Vera, geleceğin teknolojisi olarak öne çıkıyor." (Fotoğraflı) - İstanbul