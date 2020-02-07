Volvo Trucks, bu yıl çift haneli büyüme hedefliyor

07.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:49

Daralan iş makinaları ve kamyon pazarının bu yıl yeniden büyümeye geçmesi ile 2-3 yıl içinde eski performansına kavuşması bekleniyor. Temsa İş Makinaları'nın 3 yıldır güç birliği yaptığı Volvo Trucks da pazardaki olumlu gidişata bağlı olarak bu yıl çift haneli büyüme öngörüyor.