Volvo Elektrikleniyor!

Neredeyse 20 yıl önce Dünya genelinde benzin fiyatları iyi iken insanların çok ucuz miktarlara çok fazla benzin alması mümkün olabiliyordu. Ancak artık bu durum pek geçerli değil ve bu yüzden de tüketiciler, daha verimli çalışan araçlara daha fazla önem vermekteler. Her ne kadar Toyota Prius serisi ile hibrid araçlara geçiş konusunda oldukça başarılı davranmış olsa da, diğer pek çok otomobil üreticisi kendi hibrid veya elektrikli arabaları konusunda bu kadar şanslı olmadılar.



Tesla gibi firmaların tamamen elektrikli modeller üretmeye başlaması ile beraber daha verimli otomobillerin üretilmesi akımı popüler olmaya başlamış durumda ve Volvo da, 2019 yılında sunulacak her Volvo aracın bir elektrikli motora sahip olacağını ve bunun "sadece içten yanmalı motora (ICE) sahip olan arabaların tarihi sonunu işaretleyecek ve elektrikleşmeyi gelecek işlerin çekirdeğine yerleştireceğini" söyledi.



Otomobil üreticisi modellerinin tamamına yayılmış bir şekilde yeni bir elektrikli araba portfolyosu sunacak. Ayrıca firma, 2019 ile 2021 yılları arasında tamamen elektrikli arabaları da hibrid serisinin içerisine katmaya başlayacak. Her ne kadar bu plan oldukça iddialı gözükse de, otomobil üreticisi 2025 yılına kadar toplamda bir milyon araç satmayı planlamakta. Otomobil üreticisinin geçtiğimiz birkaç yıldır yılda 500000'den fazla araç sattığı düşünülürse, bu hedefe kolaylıkla ulaşabileceği tahmin edilebilir...