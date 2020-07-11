Volvo'dan ikinci el otomobiller için Volvo Selekt platformu
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Volvo'dan ikinci el otomobiller için Volvo Selekt platformu

Volvo Cars, kullanılmış otomobil satış platformu Volvo Selek ile ikinci el otomobillere güvence veriyor.

Volvo'dan ikinci el otomobiller için Volvo Selekt platformu
11.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:43

Volvo Cars, kullanılmış otomobil satış platformu Volvo Selek ile ikinci el otomobillere güvence veriyor.

Volvo Selekt'te yer alan kullanılmış otomobiller platforma sunulmadan önce Volvo teknisyenleri tarafından dikkatle inceleniyor. Bu inceleme sonrası gerekli yazılım güncellemeleri, onarım işlemleri gerçekleştirilerek, sadece orijinal Volvo yedek parçalarıyla değiştirerek güvenli bir şekilde düzenlemeleri sağlanıyor.

Tüm bunların yanı sıra sunulan her otomobilin, geçmişe dönük olarak fabrikanın orijinal kayıtlarından bilgileri kontrol edilerek, gerekli yazılım güncellemesi yapılıyor. Sadece Volvo Yetkili Servisleri'nde sunulan bu hizmet sayesinde Volvo Selekt'te otomobiller en iyi koşullarda satışa hazırlanıyor.

Volvo Selekt'te sunulan garanti kapsamında yol yardım hizmeti ve 30 günlük değişim garantisi ile müşteri memnuniyeti de güvence altına alınıyor.

Volvo Selekt Garantisi

Sadece Volvo Yetkili Satıcılarında; 150 bin kilometreye kadar 7 yaş otomobillerinde 12 ay süreyle piyasada sunulan en geniş kapsamlı garantilerden biri olan "Volvo Selekt Garantisi" mekanik ve elektrikli bölümleri kapsıyor. Volvo Selekt'te her otomobil 30 günlük değişim garantisiyle sunuluyor.

Volvo Cars, EMEA Bölgesi Satis Sonrasi Hizmetlerden Sorumlu Baskan Yardimcisi: "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 6 milyon 227 bin 461 adet kullanılmış otomobil satıldı. Birçok sektörde olduğu gibi otomobil satışları da dünya çapındaki pandemiden etkilendi. Bunun sonucunda kullanılmış otomobil satışlarının ivme kazanarak 2020 yılında 8 milyona ulaşacağını ön görüyoruz. Volvo markası özelinde ise kullanılmış otomobil pazarında 2019 yılında, 34 bin 698 adet araç satışı gerçekleşmişti. Bu satışların yüzde 57,34'ü yedi yaş ve üzerinde otomobillerde gerçekleştiği için, alışverişi daha güvenli hale getirmek adına Volvo Cars'ın, global tasarım anlayışı ve satış sonrası hizmetlerdeki yaklaşımını kullanılmış otomobil pazarındaki müşterilerimize de sunarak Selekt kriterimizi 5 yıldan 7 yıla çıkardık." dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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