Volvo'dan 2030 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı
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Volvo'dan 2030 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı

02.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:30
Volvo'dan 2030 itibarıyla tamamen elektrikli araç üretme planı

Merkezi İsveç'te bulunan otomobil üreticisi Volvo, 2030 yılına kadar tüm araç üretiminin tamamen elektrikli olmasını planlıyor.

Merkezi İsveç'te bulunan otomobil üreticisi Volvo, 2030 yılına kadar tüm araç üretiminin tamamen elektrikli olmasını planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Volvo'nun hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına odaklanacağı ve fosil yakıtlı motorlar üretmeyi aşamalı olarak durduracağı belirtilerek, 2030 yılına kadar şirketin tüm otomobillerinin elektrikli olacağı kaydedildi.

Gelecek yıllarda tamamen elektrikli yeni bir otomobil ailesinin piyasaya sürüleceği bildirilen açıklamada, bu otomobilin satışının sadece online (çevrim içi) yapılacağı aktarıldı.

Merkezi Hangzhou'da bulunan Zhejiang Geely Holding Group'un sahibi olduğu Volvo, küresel satışlarının yüzde 50'sinin 2025 yılına kadar tamamen elektrikli otomobiller ve diğer yarı hibrit modeller olmasını hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volvo Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Samuelsson, "Başarılı olmak için karlı büyümeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla küçülen bir alana yatırım yapmak yerine geleceğe, elektrikli otomobile ve çevrim içine yatırım yapmayı tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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