Volvo Çin'deki Ağır Vasıta Üretim Faaliyetlerini Genişletme Kararı Aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Volvo Çin'deki Ağır Vasıta Üretim Faaliyetlerini Genişletme Kararı Aldı

Volvo Çin'deki Ağır Vasıta Üretim Faaliyetlerini Genişletme Kararı Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Volvo'nun ağır vasıta üreten firması Volvo AB tarafından 23 Ağustos Pazartesi günü yapılan açıklamada, Jiangling Motors Co firmasının bağlı kuruluşu JMC'yi 125, 7 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Volvo'nun ağır vasıta üreten firması Volvo AB tarafından 23 Ağustos Pazartesi günü yapılan açıklamada, Jiangling Motors Co firmasının bağlı kuruluşu JMC'yi 125, 7 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada, lojistik hizmetlere ve elektronik ticarete olan talebin son zamanlarda küresel çapta artış göstermesi nedeniyle, özellikle Çin'deki ağır vasıta satışlarında da hızlı bir artış yaşanmakta olduğu belirtildi.

Açıklama metninde "Volvo Grup firmamızın uzun vadeli strateji planları ile uyumlu olarak, ağır vasıta şirketimizin Çin'deki faaliyetlerini genişletme kararı almış bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Satın alınan JMC firması bünyesinde, Taiyuan'daki bir üretim tesisinin de bulunduğu ve Volvo FH, Volvo FM ve Volvo FMX adlı yeni model ağır vasıtaların üretimine önümüzdeki yılın sonuna kadar bu tesiste başlanmasının planlandığı bildirildi.

Tesisin kapasitesinin önümüzdeki beş yıl içerisinde yıllık 150 bin adede ulaşmasının hedeflendiği ve zamanla bu kapasitenin daha da arttırılması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek Mesut Akusta Davut Güloğlu
Spor Gervinho Erol Bulut Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Volvo Çin'deki Ağır Vasıta Üretim Faaliyetlerini Genişletme Kararı Aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:42:37. #1.14#

title