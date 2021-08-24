Volvo Çin'deki Ağır Vasıta Üretim Faaliyetlerini Genişletme Kararı Aldı

Volvo'nun ağır vasıta üreten firması Volvo AB tarafından 23 Ağustos Pazartesi günü yapılan açıklamada, Jiangling Motors Co firmasının bağlı kuruluşu JMC'yi 125, 7 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Volvo'nun ağır vasıta üreten firması Volvo AB tarafından 23 Ağustos Pazartesi günü yapılan açıklamada, Jiangling Motors Co firmasının bağlı kuruluşu JMC'yi 125, 7 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamada, lojistik hizmetlere ve elektronik ticarete olan talebin son zamanlarda küresel çapta artış göstermesi nedeniyle, özellikle Çin'deki ağır vasıta satışlarında da hızlı bir artış yaşanmakta olduğu belirtildi.

Açıklama metninde "Volvo Grup firmamızın uzun vadeli strateji planları ile uyumlu olarak, ağır vasıta şirketimizin Çin'deki faaliyetlerini genişletme kararı almış bulunuyoruz" ifadesine yer verildi.

Satın alınan JMC firması bünyesinde, Taiyuan'daki bir üretim tesisinin de bulunduğu ve Volvo FH, Volvo FM ve Volvo FMX adlı yeni model ağır vasıtaların üretimine önümüzdeki yılın sonuna kadar bu tesiste başlanmasının planlandığı bildirildi.

Tesisin kapasitesinin önümüzdeki beş yıl içerisinde yıllık 150 bin adede ulaşmasının hedeflendiği ve zamanla bu kapasitenin daha da arttırılması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre