Volvo Cars ve Plugsurfing'den 200 bin şarj noktası Volvo Cars, çözüm ortağı olarak seçtiği şarj firması Plugsurfing ile şarj noktası ağını yaygınlaştırıyor.

Volvo Cars, çözüm ortağı olarak seçtiği şarj firması Plugsurfing ile şarj noktası ağını yaygınlaştırıyor.

Avrupa'nın en büyük ve hızla büyüyen şarj ağlarından birine sahip olan Plugsurfing ile yapılan bu anlaşma, sürücülerin elektrikli Volvo'larını Avrupa'da nerede ikamet ettiklerinden bağımsız olarak kolayca şarj etmelerini sağlıyor ve birçok farklı ülkede abonelik yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Avrupa'daki her tam elektrikli Volvo Recharge modelinde yer alacak olan bir Plugsurfing hesabı, kıtadaki çok sayıda yerel şarj ağına erişim sağlayarak elektrikli otomobillere sorunsuz bir sınır ötesi seyahat sağlıyor. Plugsurfing platformu, daha sonraki bir aşamada eklenebilecek olan şarjla ilgili yeni hizmetler için de olanaklar sunuyor.

Müşteriler otomobillerini, Plugsurfing'in 38 Avrupa ülkesindeki 200 binin üzerindeki desteklenen şarj noktasından temassız bir şarj kartı veya akıllı telefon uygulamasıyla şarj edebiliyor. Tüm ücretlendirmeler ve ödemeler aylık olarak gerçekleştirilirken, Plugsurfing hizmeti kullanmak için aboneliği zorunlu kılmıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Volvo Cars EMEA başkanı Björn Annwall, "Plugsurfing, günlük işe gidip gelme, yerinde şarj ve uzun mesafeli seyahat gibi tüm şarj ve sürüş ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bu özgürlük hissiyatı, elektrikli bir Volvo sürmeyi daha da keyifli ve sorunsuz hale getiriyor." dedi.

Gerçek zamanlı kullanım

Elektrikli Volvo müşterileri, şarj noktalarını Plugsurfing uygulaması veya Android tabanlı bir bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla lokasyona, gerçek zamanlı kullanılabilirliğe ve şarj hızına göre filtreleyebiliyor. Uygulama ayrıca her şarj noktası için fiyat bilgisi gösteriyor, böylelikle kolay ve şeffaf bir işlem yapma imkanı sağlanıyor.

Plugsurfing de Volvo Cars gibi tedarikçi ağını büyütmeye devam ettiği için sürdürülebilirliğe odaklanıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan tedarikçilere öncelik veriyor.

Plugsurfing CEO'su Anne Jalkala, "Plugsurfing olarak, Volvo Cars ile birlikte, sürdürülebilirlik ve otomobil şarjını kolaylaştırmak yönünde güçlü bir vizyon taşıyoruz. Volvo Cars ile birlikte mobilitenin elektrifikasyonunu sağlamak ve sürücüleri enerji sağlamak için çalışıyoruz. Amacımız gelecek nesillere sıfır emisyonlu bir mobilite sunmak" dedi.

Volvo XC40 Recharge yıl sonunda yola çıkıyor

Volvo Cars, Plugsurfing hizmetlerini bu yılın sonlarında elektrikli XC40 Recharge P8 teslimatlarının ardından sunmaya başlayacak.

XC40 Recharge P8, tam elektrikli Volvo ailesinin ilki ve şirketin ilk tam elektrikli otomobili. Dört çekişli XC40 Recharge P8, tek bir şarjla 408hp güç ve 400 km'den fazla (WLTP) menzil sunuyor. Akü, DC hızlı şarj altyapısında 40 dakika içinde kapasitesinin yüzde 80'ini şarj ediyor.

Volvo Cars önümüzdeki yıllarda tam elektrikli modeller sunmaya devam edecek. 2025 yılına kadar küresel satış hacminin yüzde 50'sinin tam elektrikli otomobillerden ve geri kalanının hibritlerden oluşmasını hedefliyor.

Kaynak: Carmedya.com