Volvo Cars'dan korona virüsü önlemleri Korona salgını şu anda tüm dünyayı pek çok açıdan ciddi şekilde etkiliyor.

Korona salgını şu anda tüm dünyayı pek çok açıdan ciddi şekilde etkiliyor.

Sektörün ve üretimin zarar görmesinin yanı sıra çalışanlara yönelik endişeler bunların başında geliyor.

Volvo Cars'ın ana odağı her zaman tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği oldu. Bu süreçte de şirket bünyesinde önleyici tedbirler ve seyahat kısıtlamaları ilk andan itibaren hayata geçirildi.

Şimdi, virüsün daha da fazla yayılmasını engellemek için sosyal mesafe koyma dönemine giriyoruz. Bu, üretimin kapatılması, evden çalışma ve daha fazla kişisel önlem alınması anlamına geliyor.

Bu doğrultuda Volvo Cars Belçika fabrikası 5 Nisan tarihine kadar kapalı kalacak. İsveç ve ABD tesisleri ise 26 Mart ile 14 Nisan tarihleri arasında kapalı olacak. Türkiye ofisi 11 Mart'tan bu yana evden çalışırken, global ofislerin bir kısmı da 26 Mart itibariyle genel olarak evden çalışacak ve çalışma saatleri azaltılacak.

Bu tedbirler, işleri güvence altına alacak ve Volvo Cars'ın mümkün olan en kısa sürede ve güvenli bir şekilde normal üretime geri dönmesini sağlayacak.

Çin'den iyi haber: Çin'de 4 fabrika yeniden açılıyor

Volvo Cars, uzun bir kapalı kalma süresinin ardından Çin'deki 4 fabrikasını bu ayın başında yeniden açtı. Bugün showroomların yoğunluğu, Çin otomobil pazarında normale dönüşü gösteriyor. Bu aynı zamanda küresel olarak dengeli bir şirket olmanın avantajlarını açıkça ortaya koyuyor.

Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson, "Başlıca endişelerimiz çalışanlarımızın sağlığı ve işimizin geleceği. Hükümetler ve yetkililer tarafından uygulanan değerli destek programlarının yardımıyla hızlı bir şekilde hareket ediyoruz." dedi.

Volvo Cars bu önlemlerin, salgının devam eden etkisini hafifleteceğine çalışanların ve şirketin geleceğini korumak adına dengeyi sağlayacağına inanıyor.

Bugün açıklanan önlemlerden etkilenen Volvo Cars üretim tesisleri, Torslanda, Skövde ve Olofström (tüm İsveç), Gent (Belçika) ve Güney Carolina'da (ABD) yer alıyor. Yine bu önlemlerin etkili olacağı ofis çalışanları ise şirketin İsveç, Göteborg'daki merkezinde, Ghent fabrikasında ve pazarlarında çalışıyorlar.