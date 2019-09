Volvo Cars'dan hibrit atağı

21.09.2019 13:54

CARMEDYA.COM - Volvo Cars, model yelpazesinde her segmentte hibrit seçeneği sunan ilk marka oldu.







Şirket, mevcut T8 ve T6 Twin Engine plug-in hibrid motorlarını geliştirirken, aynı zamanda ürettiği her modelde elektrikli bir motor seçeneği olacağı sözünü de doğruladı.



Volvo Cars, ayrıca, XC90 ve XC60 SUV modellerinin dizel ve benzinli versiyonlarından başlayarak önümüzdeki aylarda bir dizi mild hibrit seçeneği de piyasaya sürecek.



Bu mild hibrit motorlar, ilk kez müşterilerine, Volvo'nun gelişmiş kinetik enerji geri kazanım sistemini sunuyor. Bu yapı, yeni 'B' işareti ile ifade ediliyor ve mevcut içten yanmalı motorlarla birlikte entegre bir elektrikli motor sistemi oluşturuyor.



Bu yeni elektrikli motor, yüzde 15'e varan oranlarda yakıt tasarrufu ve düşük emisyon değerleri sağlıyor.



Yeni brake-by-wire fren sistemi, enerji geri kazanım sistemi ile etkileşime giriyor, frenleme sırasında kinetik enerji geri kazanılarak yakıt tüketimi ve emisyon değerleri azaltılıyor.



Strateji doğrultusunda ve son derece güçlü talep nedeniyle Volvo Cars üretim kapasitesini arttırdı, böylece toplam üretimin yüzde 25'ine kadar olan kısmı Twin Engine plug-in hibrit otomobiller olabilecek. Buna ek olarak, yeni "B" işaretli motorların kademeli olarak yeni standart haline gelmesinin, şirketi gelecek on yılın ortalarında tüm otomobillerinin elektrikli olması hedefine daha da yaklaştırması bekleniyor.



390 beygire kadar ulaşan bir güce sahip geliştirilmiş T8 Twin Engine plug-in hibrit motor, yeni bir batarya ve brake-by-wire ileri pil şarjı özellikleri sunuyor. T8 motorların menzili yüzde 15 civarında arttı ve bu motorlar 90 ve 60 Serisi otomobillerin tümünde bulunuyor.



XC90, B5 dizel mild hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulurken, XC60'ta satışa sunulacak mild hibrit motor B4 dizel olacak.



Şirketin daha küçük Kompakt Modüler Mimari tabanlı XC40 SUV'u için de yeni elektrikli motor seçenekleri yer alıyor. Bu seçenek, T5 Twin Engine plug-in hibrit olacak.



