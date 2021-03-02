Volvo Cars 2030'a kadar tamamen elektrikli olacak

Volvo Cars, hızla büyüyen premium elektrikli otomobil pazarında lider olmaya kararlı ve 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olmayı planlıyor.

Volvo Cars, hızla büyüyen premium elektrikli otomobil pazarında lider olmaya kararlı ve 2030 yılına kadar tamamen elektrikli bir otomobil şirketi olmayı planlıyor.

Şirket, o tarih geldiğinde sadece elektrikli otomobiller satar hale gelmeyi ve küresel portföyünde, hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motora sahip herhangi bir otomobilin yer almamasını hedefliyor.

Şirketin tamamen elektrikli bir otomobil üreticisi olması, otomobil başına yaşam döngüsü karbon ayak izini tutarlı bir şekilde azaltmayı amaçlayan, iddialı iklim planının bir parçası.

Bu karar ayrıca, mevzuatın ve erişilebilir yüksek kaliteli şarj altyapısının hızlı bir şekilde genişletilmesinin, tüketicinin tamamen elektrikli otomobilleri kabulünü hızlandıracağı beklentisine dayanıyor.

2030 hedefleri, son yıllarda Volvo'nun elektrikli otomobillerine gösterilen güçlü talep ve içten yanmalı motorlara sahip otomobil pazarının daralmakta olduğuna dair sağlam bir kanaat nedeniyle Volvo Cars'ın elektrifikasyon stratejisinin hızlandığını gösteriyor

Volvo Cars CEO'su Håkan Samuelsson, "Başarılı olmak için karlı büyümeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla, küçülen bir işletmeye yatırım yapmak yerine geleceğe -elektrikli ve online- yatırım yapmayı seçiyoruz. Hızla büyüyen premium elektrikli otomobil segmentinde lider olmaya odaklandık" dedi.

Volvo Cars, ilk tam elektrikli otomobili XC40 Recharge'ı geçen yıl dünyanın dört bir yanındaki pazarlarda satışa sundu. Şirket bugün, 40 Serisinde yeni bir model olan ikinci tam elektrikli otomobilini tanıtacak.

Volvo Cars, önümüzdeki yıllarda birkaç elektrikli model daha sunacak. Şirket, 2025 yılı itibariyle, küresel satışlarının yüzde 50'sinin tam elektrikli otomobillerden ve geri kalanının hibrit modellerden oluşmasını hedefliyor. 2030 yılında ise sattığı her otomobilin tam elektrikli olması bekleniyor.

Volvo Cars CTO'su Henrik Green, "İçten yanmalı motora sahip otomobiller için uzun vadeli bir gelecek bulunmuyor. Yalnızca elektrikli otomobil üreticisi olmaya kararlıyız ve bu geçiş 2030 yılına kadar tamamlanmalı. Böylece, müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak ve iklim değişikliğiyle mücadele söz konusu olduğunda çözümün bir parçası olacağız" dedi.

Kaynak: Carmedya.com