Volvo Car'da Türk imzası

21.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:41

Son 23 yıldır, Volvo Car Turkey ailesinin bir üyesi olan Sabri Sözen, yeni göreviyle birlikte tüm dünyada en üst pozisyondaki ilk Türk yönetici unvanına sahip oldu.







Şubat itibariyle, İsveç'teki yeni görevine başlayan Sabri Sözen, 2017'den bu yana Türk ekibini başarıyla yönetti ve otomotiv sektöründeki toplam pazarın düşme eğiliminde olduğu bir dönemde premium segmentte satışları artırmayı başardı.



Sabri Sözen, Kariyer yolculuğuna 1993 -1997 yılları arasında çeşitli yerel ve uluslararası şirketlerde Ar-Ge departmanlarında görev aldıktan sonra Volvo Car Turkey ailesine dahil oldu. Sözen, 1997'den itibaren, Volvo Car Turkey bünyesinde Garanti Danışmanlığı, Yedek Parça Müdürlüğü, Servis Müdürlüğü, Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü ve daha sonra Satış Sonrası Hizmetler ve Yetkili Satıcı Geliştirme Direktörlüğü görevlerinde bulundu.



Sabri Sözen, 2003-2013 yılları arasında görev aldığı süre boyunca, Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Lübnan ve İsrail dahil olmak üzere tüm Ortadoğu ülkeleriyle birlikte, Kuzey Afrika kıyıları, Stan ülkeleri, Kıbrıs ve Malta'dan sorumlu oldu. Müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmet departmanlarının yöneticiliğini yapan Sözen, 2013 yılına kadar da küresel projelerin yerel pazarda uygulanması konusunda başarılara imza attı.



2006 -2015 yılları arasında ise Sabri Sözen markada Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yaptı. Bu dönemde gösterdiği başarıların ardından yönetici, 2015 yılında Satış Sonrası Hizmetler ve Yetkili Satıcı Geliştirme Direktörü olmuştu. Bu görevinden sonra ise 2017'den bu yana Volvo Car Turkey bu görevi başarıyla sürdüren Sözen, 5 Nisan 2017 tarihi itibariyle de Volvo Car Turkey Genel Müdürü olarak atandı.



Yeni göreviyle ilgili konuşan Sabri Sözen, "Türkiye ve diğer pazarların SSH yönetiminde edindiğim bilgi birikimi kullanarak, değişen müşteri beklentileri, hizmet gereksinimleri ve Otomobillerin servis ihtiyaçlarını analiz ederek, eşsiz servis hizmetleri müşteri deneyimi yaratma konusunda önemli bir görev üstlendim. EMEA bölgesinde sunacağımız tüm yenilikler Volvo Cars'ın globalde izleyeceği politikalara önderlik edecektir." dedi.



1970 doğumlu Sabri Sözen evli ve iki çocuk babası.



