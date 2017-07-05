Volvo 2019 Yılından İtibaren Üreteceği Tüm Otomobilleri Elektrikli Motor ile Donatacak

Volvo, 2019 yılından itibaren tüm otomobillerini elektrikli motor ile donatacağını açıkladı.



Çin asıllı Geely Holding bünyesinde yedinci senesini dolduran Volvo otomobil markası, 2019 yılından sonra otomobillerinin hepsini elektrikli motor ile üretecek. 2019 yılına kadar pilot ürünler çıkartıp piyasaya süreceğini duyuran şirket, 2019'dan sonra tamamen elektrikli motor bazlı üretim gerçekleştirmeyi planlıyor.



Hibrid araçlarına herhangi bir müdahele yapmayacağını açıklayan Volvo, ağırlık olarak üretim yoğunluğunu elektrikli motora sahip modellerde gerçekleştirecek. Otomobil markası, 2019 ve 2021 yılları arasında beş adet tamamen elektrik ile çalışan otomobil çıkartmayı planladıklarını duyurdu.



Çıkaracağı modellerden üçü Volvo markası adı altında çıkacak. Diğer iki adet ise Volvo'nun performans otomobil serisi olan Polestar serisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.



Volvo Genel Müdürü Hakan Samuelsson, şirketin bu kararı hakkında basına "İnsanlar giderek elektrikli otomobil talep ediyor ve müşterilerimizin şu an ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap vermek istiyoruz" açıklamalarını yaptı.