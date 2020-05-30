Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?
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Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?

Gıdaları kısıtlayan ve yasaklayan diyet listelerinin tersine eski alışkanlıklarınıza geri dönerek doyasıya yemek yemenizi sağlıyor. Ama her şeyi değil! Kulağa ilginç gelebilir ama volümetrik diyet doyana kadar yemek yeme mantığına dayanıyor. Peki volümetrik diyet nasıl yapılır? İşte volümetrik diyet listesi!

Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?
30.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:13

Volümetrik diyette kalori açısından zengin olmayan besinler tokluk hissi oluşana kadar tüketiliyor. Yani incelmek için az değil çok yemek yiyorsunuz. Bu diyetin herkes için uygun olmadığını, diyetisyen görüşüne ihtiyaç olduğunu bilmenizde fayda var.

BESİNLER 4 GRUBA AYRILIYOR

1.Grup: Çok düşük yoğunluklu besinler. Light süt ürünleri, et sulu çorbalar, glisemik indeksi düşük sebze ve meyveler,

2.Grup: Düşük yoğunluklu besinler. Az yağlı et, tam tahıllı ürünler, az yağlı peynir, kurubaklagiller.

3.Grup: Orta yoğunluklu besinler. Yağlı et, dondurma, glisemik indeksi yüksek sebze ve meyveler, yağlı peynir.

4.Grup: Yüksek yoğunluklu besinler. Çikolata, yağlı besinler, beyaz unlu mamüller, kuruyemişler.

5.Grup: 2. grup ağırlıklı olarak 3.ve 4. grup besinleri en az seviyede tüketimidir.

Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?

VOLÜMETRİK DİYET PRENSİPLERİ

Gerçekten kendinizi aç hissettiğinizde yemek yiyin. Midenizden gelen sinyalleri doğru yorumlayın. Su beslenme programınızın merkezinde olsun. Yemeği yavaş yavaş yiyin. Kaliteli gıdalarla beslenin. Fazla tuzlu, yağlı besinlerden ve rafine gıdalardan uzak durun. Mutfağınızdan volümetrik besinler eksik olmasın. Kahvaltıları atlamayın. Öğle yemeğinde özgürsünüz. Tatlı tercihinde sütlü tatlılara ve meyveli pastalara yönelin.

Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?

VOLÜMETRİK DİYET NASIL YAPILIR?

Sabah: Aç karna bir bardak su için. Kase içine yulaf ezmesi ve taze meyve parçaları koyun. Karışıma yağsız süt ya da meyve suyu ile karışıma yoğunluk kazandırın.

Ara öğün: Patates salatasına salatalık ekleyerek tüketin.

Öğle: Sade suya tirit tarzı çorba için. Menüyü zenginleştirmek için kepekli makarna ya da sebzeleri kullanın. Makarnaya alternatif olarak yarma, pirinç, bulgur gibi bakliyatlar kullanabilirsiniz. Bu menü yerine farklı bir sofra da hazırlayabilirsiniz. Balık fileto yanınasebze ekleyerek tüketebilirsiniz. Küçük bir sütlü tatlı ile finali yapabilirsiniz.

Ara öğün: Açlık hissini meyve sebzelerle bastırın. Dilimlenmiş turp, havuç, elma, biber, üzüm, kivi ve turunçgiller ara öğünlerde tüketebileceğiniz besinlerdir.

Akşam: Çorba, yeşil salata, bir dilim kepekli ekmek.

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