Volkswagen, Wolfsburg Fabrikası'nda Üretime Tekrar Başladı!
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Volkswagen, Wolfsburg Fabrikası'nda Üretime Tekrar Başladı!

Otomotiv devi Volkswagen, Avrupa'daki en büyük tesisi olan Almanya'daki Wolfsburg fabrikasında coronavirüs (covid-19) arasını sonlandırarak 27 Nisan'dan itibaren üretime yeniden başladı.

Volkswagen, Wolfsburg Fabrikası'nda Üretime Tekrar Başladı!
27.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:27

Otomotiv devi Volkswagen, Avrupa'daki en büyük tesisi olan Almanya'daki Wolfsburg fabrikasında coronavirüs (covid-19) arasını sonlandırarak 27 Nisan'dan itibaren üretime yeniden başladı.

Wolfsburg Fabrikası 27 Nisan'da Tekrar Faaliyete Geçti

Diğer birçok sektör gibi otomotiv sektörü de coronavirüs salgınından olumsuz şekilde etkilenmiş ve birçok markanın fabrikasında uzun bir süreliğine üretime ara verilmişti. Hatta bazı markalar hala üretime başlamış değil ancak bazı markalar yavaş yavaş fabrikalarını tekrar açmaya başladı.

Otomotiv Devlerinin Tekrar Üretime Başlama Tarihleri

Üretime tekrar başlayanlardan biri de Volkswagen oldu. Marka, salgına karşı gerekli tedbirleri ve önlemleri alarak Avrupa'daki en büyük tesisi olan Wolfsburg fabrikasında üretimi tekrar başlattı. Salgının yayılma hızını kontrol altına almayı başaran Almanya, ülke endüstrisi için büyük önem taşıyan otomotiv sektörünü yeniden canlandırmak için harekete geçti.

Wolfsburg tesisindeki Golf üretim bandı yaklaşık 8000 çalışanıyla birlikte 27 Nisan Pazartesi günü tekrar faaliyete geçti. Volkswagen bu hafta fabrika kapasitesinin yüzde 10-15'i oranında üretim yaparak 1400 adet araç üretmeyi planlıyor. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde ise bu oranın yüzde 40 arttırılması ve üretimin 6000 adede çıkarılması hedefleniyor.

Autostadt - Wolfsburg/Almanya

Markanın Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Tostmann, "Avrupa'nın en büyük üretim tesisinde hareketin başlaması çalışanlarımız, satıcılarımız, tedarikçilerimiz ve Alman ekonomisi için çok önemli bir sembol." diye konuştu. Volkswagen'in Braunschweig, Kassel, Salzgitter ve Hannover'daki parça üretim tesisleri de Nisan ayının ilk haftalarında tekrar üretime başlamıştı. Sonrasında ise 20 Nisan'da Zwickau ile Bratislava tesislerinin, 23 Nisan'da da Chemnitz tesisinin yeniden faaliyetlerine başladığı duyurulmuştu.

Alman devinin bu hafta Portekiz, İspanya, Rusya, Güney Afrika ve Güney Amerika'daki tesislerinde üretime tekrar başlaması beklenirken 3 Mayıs'ta da Amerika'daki Chattanooga fabrikasında üretimin yeniden başlaması bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

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