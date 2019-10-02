Volkswagen Türkiye birimini kurdu

02.10.2019 12:42

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Almanya merkezli Volkswagen Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli şirket kurdu.

Gazetede yer alan bilgilere göre şirketin adı Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

BAKAN PEKCAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman otomotiv markası Volkswagen'in Türkiye'de kurması beklenen fabrika ile ilgili "Volkswagen'in yeni üretim otomobili için Türkiye'ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa'da yapılacak, yöresi bile belli" şeklinde konuşmuştu.