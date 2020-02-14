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Volkswagen tüketicilere 830 milyon euro teklif etti

Alman otomobil üreticisi, egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan Tüketici Teşkilatları Federasyonu ile anlaşmaya varamadığını fakat davaya katılan sürücülere doğrudan 830 milyon euro teklifte bulunduğunu duyurdu.

14.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:07
Volkswagen tüketicilere 830 milyon euro teklif etti

Alman otomobil üreticisi, egzozlardaki manipülasyondan dolayı dava açan Tüketici Teşkilatları Federasyonu ile anlaşmaya varamadığını fakat davaya katılan sürücülere doğrudan 830 milyon euro teklifte bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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