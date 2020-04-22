Volkswagen Tiguan 6 milyon üretim adedini geçti
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Volkswagen Tiguan 6 milyon üretim adedini geçti

Volkswagen’in ilk olarak 2007 yılında pazara sunduğu Tiguan, 2020 yılı ilk çeyreğinde 6 milyon adetlik üretim adedine ulaştı.

22.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:42
Volkswagen Tiguan 6 milyon üretim adedini geçti

Volkswagen'in ilk olarak 2007 yılında pazara sunduğu Tiguan, 2020 yılı ilk çeyreğinde 6 milyon adetlik üretim adedine ulaştı.

Volkswagen'in başarılı modeli Tiguan, 2019 yılında Avrupa'nın en çok satılan SUV'u oldu. Geçen yıl üretim hatlarında ortalama her 35 saniyede, bir Tiguan'ı banttan indiren Volkswagen, bu üretim hızıyla da modelin gelişimindeki başarısını kanıtlıyor.

İlk olarak 2007 Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) tanıtılan Tiguan, pazara sunulduğu o tarihten bu yana son derece başarılı bir satış performansı sergiledi. Volkswagen, lansman tarihini takip eden 2008 yılında hem dört çeker hem de önden çekişli olmak üzere 150 bin adetten fazla Tiguan üretimine imza attı. 2011 yılında, Volkswagen müşterilerinin modern, kompakt SUV talebini tam olarak karşılayan Tiguan'ın, önemli ölçüde güncellenmiş versiyonu pazara sunuldu ve çok önemli bir başarı kazanarak yıllık hacmi ilk kez 500 bin sınırını geçti.

Tiguan'ın ikinci nesli Nisan 2016'da pazara sunuldu. Başarılı SUV'un ilk defa MQB platformu kullanılarak üretilmesi, birçok değişikliği de beraberinde getirdi: Büyüyen dinamik oranlar sayesinde, otantik ve enerjik bir SUV tasarımı ortaya çıktı. Artırılmış aks mesafesi sonucunda iç mekan oldukça genişlerken, yeni sürüş destek sistemleri otomobilin aktif güvenliğini artırdı.

Ürün serisi, 2017 yılında ikinci bir Tiguan modelinin lansmanıyla tekrar tazelendi: 110 mm daha uzun aks mesafesi, yedi koltuğa kadar çıkan seçeneğiyle Tiguan Allspace. Modelin yeni versiyonunda, üretim hattından inen tüm Tiguan modellerinin yüzde 55'i uzun aks mesafeseli olarak üretildi. Bu versiyon, Avrupa pazarlarında ve diğer birçok ülkede Tiguan Allspace olarak yer alırken, Çin'de Tiguan L olarak en çok satan otomobiller arasına girdi.

24 saat Tiguan üretiliyor

Tiguan şu anda, dört farklı zaman diliminde bulunan dört Volkswagen fabrikasında üretiliyor ve neredeyse 24 saat aralıksız üretimi gerçekleştiriliyor. Normal aks mesafesine (NWB) sahip versiyon, Volkswagen'in Almanya'daki Wolfsburg tesisinde Avrupa, Afrika ve Asya pazarları için üretilirken, Moskova'daki Kaluga fabrikasında ise Rusya pazarı ve komşu Orta Asya ülkeleri için üretiliyor. Volkswagen Şangay'da, Çin pazarı için uzun aks mesafesi (LWB) ile Tiguan L'yi üretiyor. Meksika'nın Puebla şehrindeyse, Tiguan Allsplace Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya ülkeleri için üretiliyor.

Tiguan, Türkiye'de 2008 yılından günümüze kadar 65bin adet gerçekleşen satış adediyle Volkswagen markasının ülkemizde imajının güçlü olmasında en büyük etkiye sahip modellerin başında geliyor.

Kaynak: Carmedya.com

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