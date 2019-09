Volkswagen T6.1 Kasım'da Türkiye'de

06.09.2019 01:54

CARMEDYA.COM - Volkswagen'in hafif ticari araç sınıfındaki başarılı ve köklü temsilcisi Transporter, Caravelle modeliyle birlikte kapsamlı bir güncellemeden geçti.







Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Volkswagen



Mekan: Amsterdam - Hollanda



2016 yılında yenilenen model ailesi güncelleme sonrası daha modern bir görünüme ve yeni teknolojilere kavuştu ve şimdi T6.1 koduyla karşımızda. Modüler MQB platformundan yükselen, yeni dokunuşlarla Arteon'u anımsatan oldukça şık bir yüze kavuşan ürün gamını Hollanda'nın başketni Amsterdam sokaklarında ve çevresinde kullanma ve yakından inceleme fırsatı buldum.



VW T6.1 Multivan Cruise



Üçe ayrılan model gamında Transporter, Caravelle ve Multivan 6.1 serileri bize eşlik etti. Bu ürün gamında Bulli logolu Multivan Cruise çift renkli gövdesi ve tasarım çizgileriyle en göz alıcı model diyebilirim.



1949 yılından bugüne kadar toplam 6 nesille 20 milyon adetlik satış rakamına imza atan T ürün gamında son güncellemeyle birlikte dışarıda en büyük değişim ön ızgaranın yanında yenilenen led farlar, led stop lambalar, yeni alaşım jantlar vemodern gövde renklerinde oldu.



VW T6.1 Multivan Cruise



İçeride ise tamamen yenilenen ön panel, yeni elektromekanik servo direksiyonu, yeni kapı panelleri ve renkleri, zenginleştirilen standart donanım, tamamen led iç aydınlatma ve 9 tanesi yeni olmak üzere 20 sürüş destek sistemi sayabileceğimiz başlıca yenilikler arasında. Standart donanıma ek olarak gelen önemli özelliklerden birisi de yan rüzgara karşı aracın dengesini korumaya yarayan cross wind assist (çapraz rüzgar destek sistemi)… Bu sistem, ESP ile çalışıyor ve kuvvetli yan rüzgar algılandığında gerekli görüldüğü anda fren sistemi kullanılarak, aracın kayması engelleniyor.



VW T6.1 Multivan Cruise



Çok sayıda sürüş destek sistemi sunan araçta ayrıca şeritte kalma yardımcısı, park asistanı, trafik işareti algılama, yan koruma sensörleri, treyler asistanı, lastik basıncı ölçme ve park yerinden geri geri çıkarken, arka ve çapraz trafik algılama gibi önemli teknolojiler yer alıyor.



Yine marka tarafından dijital kokpit olarak tanımlanan yeni ön panelde 9.2 inçlik dokunmatik ekran, en yeni MIB3 teknolojisine ship multimedya ve bilgi teknolojisi hafif ticari araçta binek konforu yaşatıyor. Tabi 6.5 ve 8.0 inçlik versiyonlar da yer alıyor. Bununla birlikte entegre edilen eSIM kart ile We Connect, We Connect Plus ve We Connect Fleet opsiyonları arasında tecih yapabiliyorsunuz. We Connect bağımsız sürücülere yönelik bir hizmet ve burada akıllı telefonunuzla sürüş bilgileri, kapı kilitleri ve aydınlatmalar ile park pozisyonu verilerine erişebiliyorsunuz. We Connect Plus ile ek olarak, online radyo, online trafik bilgileri vb hizmetleri alabiliyorsunuz. Filolar için tasarlanan We Connect Fleeet ise dijital kayıt defteri, araç konumu vb çeşitli bilgi ve filo yönetimi için size fazlasıyla seçenek sunuyor.



Tolga Şenyücel/ VW Türkiye Ticari Araç Genel Müdürü



"Yeni Transporter çıtayı yukarı taşıyacak"



Transporter'ın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok başarıya imza attığını söyleyen Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel, Amsterdam'da basın tanıtımı ve test sürüşleri gerçekleştirilen Yeni Transporter'ın temelinin, 2003 yılında beşinci neslin pazara sunulmasıyla atıldığını söyledi. Transporter'ın 2003 yılından bu yana Türkiye'de kendi segmentinde 156 bin adetlik satış rakamına ulaştığını belirten Senyücel ayrıca, 10 yıla yakın bir süredir B segmentindeki liderliğini sürdüren modelin, ilgili dönem içerisinde yaklaşık yüzde 43'lük pazar payına ulaşarak, sınıfında neredeyse satılan her 2 araçtan biri olma başarısını gösterdiğini dile getirdi. Bugün yola çıkmaya hazırlanan model ile ilk üretilen T1 modeli arasında 70 yıllık bir süre olduğunu ve bu kadar uzun süre pazarda olma başarısına sahip bir başka ticari araç modeli olmadığını da söyleyen Senyücel, dijitalleşen ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre yenilenen Yeni Transporter'ın bu başarı çıtasını daha da yukarıya taşıyacağına inandığını belirtti.



Volkswagen Trailer Assist



4904 mm. uzunluğa ve 1904 mm. genişliğe sahip ürün gamında standart 3000 mm. dingil mesafesine sahip versiyonun yanında opsiyon olarak, 3400 mm dingil mesafesine sahip daha uzun gövde tercih edilebiliyor. Standart versiyonda yükleme alanı 2450 mm'den 2800 mm'ye çıkarken, uzun gövdede 2900 mm'den 3000 mm'ye çıkartılmış.







2019 yılının sonunda Türkiye pazarına sunulacak olan Transporter 6.1, ilk planda Panel Van, City Van ve Camlı Van modelleri ile satın alınabilecek. 2.0 litre TDI uzun şasi, manuel şanzımanlı, 110 PS ve 150 PS seçenekleriyle satışa sunulacak olan Panel Van modelinde, elektromekanik servo direksiyon, elektrik kontrollü klima ve hız limitleme özellikli hız sabitleyici yenilikleri yer alacak.



2.0 litre TDI 150PS, manuel şanzımanlı standart şasi City Van ve Camlı Van modelleri, aynı zamanda uzun şaside otomatik şanzıman seçeneği ile de sunulacak. Bu yeni versiyonlarda da gövde rengi tamponlar, yan ayna, kapı kolları, krom ızgara, elektromekanik servo direksiyon, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici ve elektrik kontrollü klima yenilikler arasında bulunuyor.







Caravelle 6.1 modeli ise Comfortline donanımıyla pazara sunulacak. 2.0 litre TDI 150 PS uzun şasi, düz ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek olan Caravelle'de, mevcut Caravelle'e göre, App Connect, 6,5" ekranlı Composition Colour radyo, hız limitleme özellikli hız sabitleyici, her lastiğin basıncını ayrı ayrı denetleyen lastik basınç göstergesi gibi yenilikler bulunuyor.



2020 yılında pazara sunulacak olan Caravelle Highline modelinde, dijital gösterge paneli (Active info display) ve 9,2" ekranlı navigasyon sistemi özellikleri bulunacak.