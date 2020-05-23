Volkswagen Reklamı Şirketin Başına Büyük İş Açtı!
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Volkswagen Reklamı Şirketin Başına Büyük İş Açtı!

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından bir tanesi olan Volkswagen, reklamı ile büyük bir tepki topladı.

Volkswagen Reklamı Şirketin Başına Büyük İş Açtı!
23.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:49

Dünyanın en büyük otomobil firmalarından bir tanesi olan Volkswagen, reklamı ile büyük bir tepki topladı. Siyahi bir kişinin adeta aşağılandığı video, firmanın geri adım atmasına neden oldu.

Hem otomobil hem de diğer teknolojik ürünlerin reklamları genellikle oldukça eğlencelidir. Hatta çoğu zaman araya ince espriler katılıyor ve böylece izleyicinin daha çok yakınlık duyması sağlanıyor. Ancak bu sefer Volkswagen her şeyi mahvetti diyebiliriz.

Volkswagen reklamı son derece ırkçı bulundu

Volkswagen tarafından yapılan reklamda, siyahi bir kişinin yukarıdan gösterilen el tarafından oynatıldığı farkediliyor. Finalde ise siyahi kişiye işaret parmağı ile vurulan reklam, oldukça ilginç bulundu. Özellikle de siyahi bir kişinin anlatılması en büyük tepki çeken taraf oldu.

Volkswagen özür açıklamasında, "Volkswagen'in Instagram kanalında ırkçı bir reklam videosu yayınladık. Kamuoyunun öfkesini anlıyoruz, çünkü biz de dehşete kapıldık. Bu video, sivil haklar hareketinin tüm başarılarına ve tüm insanlara bir hakarettir. Volkswagen olarak Nazi rejimi sırasında şirketimizin tarihsel kökenlerinin ve suçluluğunun farkındayız. Bu nedenle her türlü nefret, propaganda ve ayrımcılığa kararlı bir şekilde karşı çıkıyoruz." denilerek konu kapatılmaya çalışıldı.

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden bir tanesi olan Volkswagen tarafından yapılan bu reklam ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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