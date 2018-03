WWW.CARMEDYA.COM – Volkswagen, Mart ayı boyunca Transporter, Caravelle, Caddy ve Amarok modellerinin kampanya dahil etti. Modellerin versiyonlarında 20 bin TL'ye 12 ay yüzde "0" kredi faiz fırsatı sunuyor. Şirket Mart ayında da uygun fiyat uygulamalarına devam edeceğini söyledi.

Volkswagen mart ayına özel kampanya yaptı



017 ve 2018 model Transporter City Van ve Camlı Van, Caddy Kombi dizel, Caravelle ve Amarok modelleri 20 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 dan başlayan cazip faiz oranlarıyla satın alınabiliyor. Bununla birlikte, Mart ayında tüm 2017 ve 2018 model araçlarda peşin alımlara özel fırsatlar müşterilere sunuluyor. Ayrıca peşin alım düşünen müşteriler ihtiyaç halinde yüzde 1,29'dan başlayan kredi faiz oranlarından yararlanabiliyor.

AutoCredit ile kiralar gibi araç sahibi olma avantajı



Mart ayındaki bir diğer avantaj uygulaması Auto Credit: Yine Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hayata geçirilen kredi sistemiyle, 36 ay vade seçeneğinde yüzde 1,22 oranında faiz uygulanıyor. Volkswagen Auto Credit sistemiyle ayrıca uzatılmış garanti ve geri alım garantisi de sunuluyor.

