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Volkswagen, Avrupa, Ekonomi

Volkswagen, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verecek

Volkswagen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya alacak.

18.03.2020 08:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:11
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verecek

Volkswagen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya alacak.

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Kaynak: Dunya.com

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