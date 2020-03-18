Volkswagen, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verecek
Volkswagen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya alacak.
18.03.2020 08:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:11
Volkswagen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya alacak.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com