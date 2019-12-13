Volkswagen'in yeni fabrika kararını şubat ayına ertelediği iddia edildi

13.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:17

Alman otomobil devi Volkswagen'in, yeni üretim tesisinin Türkiye'de kurmasına ilişkin kararını şubat ayında vereceği öne sürüldü.



Volkswagen, Barış Pınarı Harekatı'na gelen tepkiler üzerine Manisa'da yılık 300 bin araç üretme kapasiteli tesis kurma planlarını askıya almıştı. Daha önce aday listesinde yer alan Romanya ve Bulgaristan, bu erteleme kararıyla projeye yeniden talip olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle