Volkswagen'in yeni fabrika kararını şubat ayına ertelediği iddia edildi
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Volkswagen'in yeni fabrika kararını şubat ayına ertelediği iddia edildi

Volkswagen, Barış Pınarı Harekatı'na gelen tepkiler üzerine Manisa'da yılık 300 bin araç üretme kapasiteli tesis kurma planlarını askıya almıştı. Şirketin konuyla ilgili kararını şubat ayında vereceği öne sürüldü.

13.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:17
Volkswagen'in yeni fabrika kararını şubat ayına ertelediği iddia edildi

Alman otomobil devi 'in, yeni üretim tesisinin Türkiye'de kurmasına ilişkin kararını şubat ayında vereceği öne sürüldü.


Volkswagen, 'na gelen tepkiler üzerine 'da yılık 300 bin araç üretme kapasiteli tesis kurma planlarını askıya almıştı. Daha önce aday listesinde yer alan Romanya ve Bulgaristan, bu erteleme kararıyla projeye yeniden talip olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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