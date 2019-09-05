Volkswagen'ın Türkiye kararı için pürüz kalmadı iddiası

05.09.2019 14:33

Reuters'in haberine göre Volkswagen (VW) Yönetim Kurulu Başkanı Diess, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek kalan sorunları da çözüme kavuşturdu. VW'nin yeni fabrikasını Türkiye'de kurmasının önünde engel kalmadı.Reuters'in haberine göre Alman otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurmasının önünde bulunan sorunlar da çözüme kavuştu. Habere göre Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaparak geride kalan son sorunları da çözüme kavuşturdu. Haberde hafta başında yapılan görüşmede neredeyse tam bir uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Habere göre, fabrikanın Manisa'da kurulması planlanıyor.



Görüşmelerde vergi konusundaki sorunların çözüme kavuşturulduğu belirtiliyor. Reuters'a konuşan kaynak "Türkiye'deki yatırımın başlatılması için hiçbir engel kalmadı" dedi. Ajansa konuşan bir başka kaynak da "Yatırımın yüzde 90'dan yüksek bir ihtimalle Türkiye'ye yapılacağını söyleyebilirim" diye konuştu.



Şirketin Wolfsburg'daki merkezinden bazı kaynaklar da VW Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess'in yatırım planını ele almak üzere Erdoğan ile görüştüğünü doğruladı. Şirket yöneticilerinin Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gibi bazı bakanlarla da görüştüğü belirtiliyor.



Çekya Başbakanı Andrej Babis de VW'nin Türkiye'de büyük bir yatırım planladığını açıklamıştı. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelen Babis görüşme sonrasında yaptığı açıklamada bu bilgiyi vermişti.



CHP'li Özel'den VW'ye mektup



Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in VW Yönetim Kurulu Başkanı Diess'e bir mektup yazarak, fabrikanın Manisa'ya kurulmasını istedi. Özel mektubunda, "Manisa Milletvekili sıfatımla, yatırımın yeri olarak Manisamız'ı tercih etmenizi beklediğimi ifade etmek isterim" dedi. "Manisa ve Türkiye'de en büyük sorunlardan birinin artan işsizlik oranı" olduğunu belirten Özel, "Kararınızın Türkiye'deki işsizlik oranlarının düşürülmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. ÖTV ve MTV'de pürüz yaşanıyordu



Reuters geçen hafta konuyla ilgili haberinde VW ile Türk makamları arasındaki görüşmelerde sadece bir noktanın açık olduğunu, bunun da Türkiye'deki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili olduğunu yazmıştı. VW'nin bu konuda ne gibi bir talepte bulunduğunu dile getirmeyen kaynaklar, yerel otomobil üreticilerini mağdur etmeyecek bir çözüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirmişti. Türkiye'de geçerli olan ÖTV gereği, büyük hacimli motorlu araçların sahipleri oldukça yüksek bir vergiye tabi tutuluyor. Bu yüzden Türkiye'de yeni araç piyasasındaki otomobillerin yüzde 90'ından fazlası, 1,6 litre ve daha altındaki hacimli araçlardan oluşuyor. Reuters'e konuşan kaynak resmi makamlardan vergi sisteminde ileride değişiklik yapılacağına dair söz alınmasının VW için yeterli olacağını söylemiş ve bu önerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürülmesinin planlandığını aktarmıştı.



Alman otomotiv devi Volkswagen'in (VW) Doğu Avrupa'da kurmak istediği yeni fabrikası için birkaç aydır sürdürdüğü yer belirleme çalışmalarında diğer adı geçen ülke Bulgaristan'dı. Yeni tesiste Volkswagen'ın yanı sıra holding bünyesindeki diğer markalardan Seat ve Skoda'nın da üretimi yapılacak.



Reuters, DHA/EC, JD



(c)