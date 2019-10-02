Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması yeni fabrika için Türkiye seçeneğini güçlendirdi

Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması yeni fabrika için Türkiye seçeneğini güçlendirdi

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), 1 milyar dolarlık üretim yatırımı için Türkiye ile Bulgaristan arasında henüz karar vermemişken, Manisa'da bir şirket kurması Türkiye seçeneğini güçlendirdi

02.10.2019 14:16
Volkswagen'in Manisa'da şirket kurması yeni fabrika için Türkiye seçeneğini güçlendirdi

Alman otomobil devi Volkswagen'in (VW), 1 milyar dolarlık üretim yatırımında Türkiye ile Bulgaristan arasında henüz karar vermemişken, Manisa'da bir şirket kurması Türkiye seçeneğini güçlendirdi.


Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Volkswagen, Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı bir şirket kurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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