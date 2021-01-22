Volkswagen'ın faaliyet karı geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Volkswagen'ın faaliyet karı geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düştü

22.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:23
Volkswagen'ın faaliyet karı geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun, düzeltişmiş faaliyet karı geçen yıl 2019'a göre yüzde 48,2 azalışla 10 milyar avroya geriledi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun, düzeltişmiş faaliyet karı geçen yıl 2019'a göre yüzde 48,2 azalışla 10 milyar avroya geriledi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, 2020 yılına ilişkin öncü finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin dizel emisyon skandalıyla ilgili özel kalemler öncesi faaliyet karı, geçen yıl yüzde 48,2 azalarak 10 milyar avro oldu. 2019'da şirket 19,3 milyar avro faaliyet karı açıklamıştı.

Volkswagen'in açıklamasında, "Devam eden salgının sebep olduğu eşi görülmemiş duruma rağmen Volkswagen AG, 2020'nin ikinci yarısında oldukça sağlam temelleri olduğunu kanıtladı. Volkswagen Grubu'nun otomobil teslimatları dördüncü çeyrekte güçlü bir şekilde toparlanmaya devam etti ve hatta üçüncü çeyreğinin teslimatlarını aştı." denildi.

Açıklamada, otomotiv net nakit akışının yaklaşık 6 milyar avro olduğu bildirilerek, 2020'ye ilişkin detaylı finansal sonuçların şubat sonunda açıklanacağı belirtildi.

AB'den 100 milyon avrodan fazla emisyon cezası

Diğer otomobil üreticileri gibi Volkswagen de, Kovidyeni tip koronavirüs salgını ve küresel cips kıtlığı nedeniyle üretimde çeşitli zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Volkswagen, dün yaptığı açıklamada, 2020 emisyon hedeflerini yakalayamadığı için Avrupa Birliği'nin (AB) 100 milyon avrodan fazla para cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirmişti.

Alman otomobil üreticisinin, AB'nin araçlarındaki ortalama Co2 emisyonlarını yaklaşık yüzde 20 azaltarak 99,8 G/Km'ye düşürdüğü, ancak bunun hedefinin yaklaşık 0,5 G/Km üzerinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Josef De Souza Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Tarım Saldırı Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Volkswagen'ın faaliyet karı geçen yıl yaklaşık yüzde 50 düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 15:23:16. #1.14#
title