Volkswagen'in Elektrikli Yarış Arabası Başka Bir Hız Rekoru Kırdı

Volkswagen ID.R, Almanya'daki 20,7 km uzunluğundaki Nürburgring-Nordschleife pistinde yaraştı. 6 dakika, 5 saniyeyle ID.R, diğer tamamen elektrikli araçlardan daha kısa sürede yarışı tamamladı.

Aracın ortalama hızı saate 205 kilometreydi ve yarışı bir önceki elektrikli araçtan 40 saniye önce bitirdi.

2018'de, aynı araç Colorado'daki 19,9 kilometrelik Pikes Peak pistini de 7 dakika, 57 saniyede tamamlamıştı. Bu iki yarışta da direksiyonun başında, Fransız sürücü Romain Dumas vardı.

ID.R'in kırmış olduğu bir başka rekor ise İngiltere'deki Goodwood Hillclimb'da oldu. Araç 1.6 kilometre uzunluğundaki yokuşu 43,86 saniyede tamamlayarak elektrikli yarış araçları arasında yeni bir rekora imza attı.

ID.R, temmuzun ilk haftası Batı Sussex'de yarışacak.