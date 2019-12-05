Volkswagen'in Elektrikli Otomobili ID.3 ışıkla iletişim kuruyor

05.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:30

ID.3, kabinindeki akıllı ışık konsepti sayesinde sürücüyle görsel olarak da iletişim kuruyor

Volkswagen ID.3, yeni ve akıllı ID. Light konsepti sayesinde yolcularla görsel olarak iletişim kuruyor. Kokpit boyunca uzanan LED şerit, mevcut fonksiyona göre renk değiştirerek sürücüye yardımcı oluyor. Sürücü koltuğuna oturduğunda, ID. Light sürücüye aracın sürüş sisteminin aktif olduğunu ve otomobilin kilitli olup olmadığını görsel olarak işaret ediyor, sürüş destek ve navigasyon sistemlerinden gelen bilgileri hatırlatıyor, frenleme uyarılarını ve gelen çağrıları görsel olarak bildiriyor. ID. Light, navigasyon sistemiyle birlikte trafikte sürüş stresini de azaltıyor. Yanıp sönen uyarılarla şerit değiştirilmesini öneriyor, ID.3 yanlış şeritteyse sürücüyü uyarabiliyor. ID. Light aynı zamanda, ışıklı sinyal göndererek aracın içindekilerin seslerine yanıt vererek sesli kontrol özelliğini de destekliyor. Böylece, sesli kontrol asistanının sürücüye mi yoksa öndeki yolcuya mı cevap verdiğini gösteriyor.

Renkler iletişimi kolaylaştırıyor

ID. Light bilindik renkler kullanarak sezgisel bir işlev gösteriyor. Batarya tam şarj olduğunda yeşil renkli uyarı gösterilirken fren manevrası gibi bir uyarı kırmızı renkle veriliyor. Dış kısımda farlar göz hareketlerini taklit ederken, iç mekândaki ışık ile birlikte otomobile karakter katıyor. ID.3 modelinde ışığın bu şekilde kullanılması, aracı daha hoş ve çekici kılmakla kalmıyor, iletişim kurmanın çok basit ve sezgisel bir yolunu da sunuyor.

Kaynak: Bültenler