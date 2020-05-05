Volkswagen'in 'dieselgate' skandalında ikinci perde: İlk bireysel dava Alman yüksek mahkemesinde

Volkswagen aleyhine onbinlerce bireysel dava açılmış durumda fakat ilk defa bir tazminat dosyası yüksek mahkemenin önüne geliyor.

Volkswagen'e milyarlarca dolara malolan "dieselgate" skandalında yeni bir perde aralanıyor.

Alman otomotiv devine kesilen idari para cezalarının ardından bireylerin açtığı davalardan ilki Almanya'nın en yüksek mahkemesinde görülmeye başlanıyor. Şu ana kadar Volkwagen aleyhine onbinlerce dava açılmış durumda fakat ilk defa Herbert Gilbert'in dosyası yüksek mahkemenin önüne gelecek. Euronews.com'da Görüntüle