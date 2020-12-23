Volkswagen'in CEO'su Diess: "Apple, Toyota'dan daha tehlikeli olur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Volkswagen'in CEO'su Diess: "Apple, Toyota'dan daha tehlikeli olur"

23.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:42
Volkswagen'in CEO'su Diess:

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişini değerlendirerek, "Apple'nin araba üreterek rakip olması, Toyota'dan daha tehlikeli olur" dedi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın otonom araç sektörüne girişini değerlendirerek, "Apple'nin araba üreterek rakip olması, Toyota'dan daha tehlikeli olur" dedi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, teknoloji devi Apple'nin otonom araç sektörüne girişi yönündeki haberleri değerlendirdi. Diess, Apple'nin otomobil üretimine girmesine saygı duyduğunu belirterek, "Apple'nin araba üreterek rakip olması, Toyota'dan daha tehlikeli olur. Erişim ve iletişim bakımından bütün otomobil şirketlerinden önde olacaktır" diye konuştu.

"Zor durumda olan otomobil sektörü yeni katılımlarla daha da zora düşebilir"

Nokia'nın da pazara gireceğini bildiklerini ifade eden Diess, "Otomobil sektörü bir değişimin arifesinde bulunuyor. Sektörün geçmişteki hatalarından ders alması lazım. Şirketlerin sektörümüze girmeleri heyecan verici bir durumdur. Sektöre yeni beceriler, değişimler kazandıracaklardır. Değişimi hızlandıracaktır. Zor durumda olan otomobil sektörü yeni katılımlarla daha da zora düşebilir. Sonunda dünyanın en değerli şirketi Tesla veya Volkswagen olacaktı" dedi. - FRANKFURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Abdullah Avcı Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Volkswagen'in CEO'su Diess: "Apple, Toyota'dan daha tehlikeli olur" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:49:27. #1.15#
title