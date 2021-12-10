Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi - Haberler
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Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi

Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun kasımda araç teslimatları çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun kasımda araç teslimatları çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, grubun kasımda araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin'deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.

Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1,7 düşerek 8,17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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