Volkswagen için iller yarışta
Alman otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.
Alman otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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