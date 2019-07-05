Volkswagen için iller yarışta

Alman otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.

Volkswagen için iller yarışta

Alman otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euroluk yatırım için Türkiye ve Bulgaristan arasında seçim yapması beklenirken, Türkiye'de Mersin, İzmir ve Kocaeli iş dünyası da yatırımın kendi illerine yapılması için çağrı yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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