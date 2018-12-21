Volkswagen'i 212 Bin Kişi Mahkemeye Verdi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2015 yılından sonra ürettiği 2.5 milyon dizel araçta emisyon değerlerini manipüle ettiği gerekçesiyle 212 bin kullanıcı tarafından mahkemeye verildi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 2015 yılından sonra ürettiği 2.5 milyon dizel araçta emisyon değerlerini manipüle ettiği iddia edildi. Federal Adalet Bürosu, Volkswagen'e karşı açılan davada 30 bin başvurunun yeterli olabileceği fakat mahkemeye başvuranların 7 kat fazla olduğunu açıkladı. Federal Tüketiciler Federasyonu'nun Aralık ayının başında başlattığı hukuk mücadelesi için araç sahiplerinden ücret alınmayacağı duyuruldu.

Volkswagen, Audi, Skoda veya Seat marka araçlarda emisyon değerlerinin manipüle edildiği ve araç sahiplerinin maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan davanın Volkswagen'e pahalıya mal olacağı belirtiliyor. - FRANKFURT

Kaynak: İHA